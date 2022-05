Ile Maurice: Parlement - Pourquoi le speaker explique ses décisions envers Assirvaden ?

C'est rarement le cas quand un speaker vient expliquer sa décision d'expulser un membre de l'Hémicycle de l'Assemblée nationale.

Par contre, à deux reprises, mardi, le speaker, Sooroojdev Phokeer, est venu avec des annonces pour donner des détails de sa décision d'avoir expulsé Patrick Assirvaden, une première fois, le mardi 10 mai, et dans la soirée de mardi, il a fait une autre annonce pour justifier sa décision envers le député du PTr, qui a été appelé à "withdraw from the House" vers 15 h 30.

Dans le premier cas, Sooroojdev Phokeer a cité un article de l'express dont le thème était "l'expulsion de Patrick Assirvaden intrigue l'opposition". Il a rappelé qu'en trois occasions, il avait demandé au député de retirer des mots jugés comme des allégations par le député Kenny Dhunoo au sujet d'une suspension d'une journaliste de la MBC, mais, selon lui, Patrick Assirvaden a refusé, lui lançant même "il protège le député".

Dans la soirée de mardi, il donne d'autres détails sur sa décision d'expulser le député du PTr. Il a précisé que selon la section 79 des Standing Orders de l'Assemblée nationale, il n'est pas obligé de donner des raisons de ses décisions, mais il a tenu à le faire car il y a une mauvaise interprétation de ses décisions en dehors du Parlement.

Nous avons interrogé un ancien speaker, qui a souligné qu'un speaker n'a aucune obligation de venir avec des explications. Et s'il le fait, c'est qu'il pense qu'une majorité de personnes pensent qu'il a mal agi. Il estime que dans l'opinion publique, l'expulsion de Patrick Assirvaden n'a pas été correcte mardi dernier. "Car, à mon avis, et je cite un paragraphe d'Erskine May qui se lit comme suit : 'To prevent any member being taken unawares it is usual for the Speaker repeatedly to warn any member who may be transgressing the rule of the debate or otherwise conducting himself in any disorderly manner before ordering him to withdraw from the House."

Y a-t-il eu des avertissements répétés d'une éventuelle expulsion avant que le speaker ait passé à l'action ? se demande notre interlocuteur, qui laisse aux membres présents dans l'Hémicycle et ceux du public qui ont suivi cette partie des travaux parlementaires de juger. Il ajoute un autre paragraphe qui se lit : "It is the responsible of the Speaker to act as the guardian of the rights and priviledges of members. The speaker is a servant neither of any part of the House nor a majority in the House but of the entire institution."

À noter que pour une rare fois, les députés de la majorité ont gardé un silence religieux quand Patrick Assirvaden a été expulsé mardi.