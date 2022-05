Ile Maurice: Pénurie d'eau à Bambous-Virieux - Les réservoirs en service dans trois semaines

On se souvient tous de la manifestation en décembre 2021 quand des habitants de Bambous-Virieux ont pris d'assaut les rues pour protester contre le fait que leur localité n'était plus approvisionnée en eau courante depuis plus de 57 jours. Une manifestation qui leur a valu des interpellations policières. Aujourd'hui, cinq mois après ces incidents, la joie revient dans le village.

En effet, la Central Water Authority (CWA) confirme l'installation de quatre réservoirs d'une capacité de 30 m3 chacun. "Un terrain avait été initialement trouvé pour installer ces réservoirs mais finalement on a dû trouver un autre terrain à la sortie de Anse-Jonchée, au début du village de Bambous-Virieux. Les quatre réservoirs d'eau ont déjà été installés et il ne nous reste plus qu'à les connecter au tuyau d'alimentation pour les relier à Bambous-Virieux. D'ici deux à trois semaines, des tests seront effectués et les réservoirs seront opérationnels. Ces réservoirs vont soulager environ 200 familles à Bambous-Virieux", nous explique la cellule de communication de la CWA.

Georges Ah Yan, activiste du Forum des Citoyens et porte-parole des habitants de Bambous-Virieux, se dit heureux de cette décision. "Je suis heureux car cette décision viendra soulager ces familles. Temporaire ou pas, cette décision nous fera du bien et enfin une solution a été trouvée". En attendant, les habitants comptent sur les camions-citernes qui alimentent quotidiennement la région en eau.