Congo-Kinshasa: Kongo central - Un atelier à Muanda sur le traitement de l'information électorale

Les professionnels des médias du territoire de Muanda, dans la province du Kongo central, ont participé, le 18 mai, à un atelier sur le traitement de l'information électorale. Cette activité a été organisée par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa).

L'administrateur du territoire de Muanda, Simon Lubanzila, a salué dans son mot d'ouverture du séminaire le fait que la rencontre a lieu au moment où la Commission électorale nationale indépendante (Céni) vient d'organiser les élections des gouverneurs dans certaines provinces du pays et que le chef du gouvernement a rassuré sur la tenue des élections en 2023, en dépit de quelques contraintes qui se présentent.

Il a également révéré cette initiative de l'Olpa d'organiser cette activité car, selon lui, les professionnels des médias du territoire de Muanda sont appelés à jouer un rôle non négligeable pour accompagner le processus électoral qui pointe à l'horizon.

Nancy Zombo de l'Olpa a, elle, fait savoir que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet intitulé " Renforcement des capacités des médias indépendants en RDC ", qui bénéficie de l'appui de la Fondation nationale pour la démocratie. Et d'ajouter : " L'activité qui nous réunit aujourd'hui tombe à point nommé car elle intervient au moment où le monde venait de célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse. La presse étant le quatrième pouvoir, elle est appelée à jouer essentiellement un rôle actif et ouvert, notamment en donnant une bonne information sur le processus électoral ".

Ne pas confondre liberté et libertinage

Le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC/Kongo central), Dieudonné Muaka Dimbi, pour sa part, a axé sa communication sur " La problématique de la liberté de la presse dans le territoire de Muanda ". Il a relevé que la liberté de la presse était mal comprise par les journalistes qui la confondent au libertinage. Cette liberté n'étant pas, a-t-il fait savoir, le droit de faire n'importe quoi, est tout de même encadrée aussi bien par des règles d'éthique et de déontologie professionnelle que par le sens de responsabilité des professionnels des médias. " Le non-respect de ces règles sape dangereusement la crédibilité et l'honorabilité du journaliste qui, du reste, doit se sécuriser d'abord lui-même, en évitant la confusion entre la liberté de la presse, d'une part, et le libertinage dans la presse, d'autre part ", a-t-il souligné.

Le chef d'antenne de la Céni/Muanda, Guyslain Diakiese, s'est, de son côté, appesanti sur des leçons à tirer des bonnes et mauvaises expériences de la couverture médiatique des processus électoraux de 2006, 2011 et 2018. Il a rappelé que la couverture médiatique des opérations électorales a pour but d'assurer la diffusion des informations en toute objectivité.

Pour le chef d'antenne de la Céni/Muanda, la couverture médiatique des élections de 2006, 2011 et 2018 n'a pas été totale, faute des moyens. Selon lui, les moyens faisant défaut, il n'était pas possible de déployer les journalistes dans tous les sites de vote du territoire de Muanda. Et de rassurer que la Centrale électorale reste disponible à fournir des informations aux médias. Il a, par ailleurs, exhorté les professionnels des médias à travailler selon les normes requises et à obtenir une carte d'accréditation.

Simon Lubanzila, quant à lui, s'est penché sur l'accompagnement de la presse locale par les autorités territoriales de Muanda. Il a établi un état des lieux et les perspectives, admettant que les autorités territoriales accompagnent la presse locale dans sa mission d'informer, de former, d'éduquer ainsi que de divertir la masse sans être inquiétée. Dans le cadre de la collecte des données, a-t-il dit, les autorités assurent la sécurité et facilitent librement la collecte des informations sur le terrain, en fournissant aux journalistes les informations voulues.

Parlant du traitement de l'information par la presse locale, il a souligné les efforts fournis conformément à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Le paneliste a, toutefois, fustigé le comportement de certains journalistes qui se permettent de tenir des propos discourtois à l'endroit de l'autorité, créant ainsi une confusion au sein de l'opinion publique.

Ces communications ont donné lieu aux travaux en groupes. Le premier s'est penché sur le thème " Médias de Muanda face au processus électoral en RDC " ; et le second sur " La collecte, le traitement et la diffusion de l'information durant le processus électoral ". A la suite de ces travaux, les participants ont recommandé la subvention des médias par l'Etat en vue de faciliter une couverture médiatique responsable des élections ; la garantie de la sécurité des journalistes durant le processus électoral ; le renforcement des capacités des journalistes, ainsi que la révision à la baisse du prix de la carte de presse professionnelle au niveau local. Ils ont également recommandé l'institution des bonnes pratiques de collaboration entre les médias et l'antenne de la Céni sur la collecte des informations électorales, etc.

Avant la cérémonie de remise des diplômes de participation, le point focal de l'UNPC/Muanda, Michel Makoso, a remercié cette organisation pour avoir jeté son dévolu sur les professionnels des médias de cette ville. Il a également exprimé le vœu de voir la presse de Muanda traiter de manière équilibrée des informations électorales, avant d'appeler à une collaboration étroite entre la presse locale, les institutions publiques, les partis politiques et les organisations de la société civile.