Congo-Kinshasa: Province de la Tshopo - La Cour d'appel annule l'élection du gouverneur

La juridiction, qui répond positivement à la requête de la candidate malheureuse du deuxième tour de l'élection, la sénatrice Madeleine Nikomba, enjoint la Centrale électorale à organiser, dans le délai d'une semaine à dater de cet arrêt, conformément à la loi électorale et le calendrier qui sera publié, une autre élection avec les deux candidats restés en lice pour le second tour.

La Cour d'appel de Kisangani vient d'annuler, le 19 mai, les résultats provisoires de l'élection de Tonny Kapalata comme gouverneur de la province de la Tshopo ainsi que de son vice-gouverneur. Cette juridiction s'est fondée sur le recours déposé par la candidate malheureuse au second tour de ce scrutin, Madeleine Nikomba, qui a notamment récusé la qualité d'un électeur, un suppléant dont le titulaire devait regagner l'hémicycle. La sénatrice Nikomba, fait-on savoir, avait saisi la Cour d'appel après son échec par âge en contestant plusieurs irrégularités constatées lors du déroulement dudit scrutin.

Cette annulation, note-t-on, intervient dix jours après que la Commission électorale nationale indépendante a proclamé Tony Kapalata, le plus âgé, vainqueur au second tour de ce scrutin. Lors du second tour du scrutin le 9 mai, les deux candidats avaient, chacun, obtenu quatorze voix et la loi électorale a donné raison à Tony Kapalata Maloh en rapport avec l'âge.

Une décision contestée par le camp Tony Kapalata

Alors que le camp Nikomba jubile, des proches de Tony Kapalata cités par la presse affirment que le juge n'a pas dit le droit. " Ce que le ministère public a dit, c'est ce dont le juge doit tenir compte ", ont-il fait savoir, promettant de saisir la Cour de cassation pour annuler la décision de la Cour d'appel de Kisangani. " Tony Kapalata est gouverneur de la province de la Tshopo ", continuent à croire ses proches.

Des sources proches de cette province notent que la ville de Kisangani était en ébullition, à l'annonce de cette décision de la Cour d'appel annulant ces résultats du second tour de l'élection de gouverneur. Rappelons que sur les douze candidats en lice au premier tour de l'élection du gouverneur de la Tshopo, aucun n'a eu la majorité absolue. Les deux candidats ayant obtenu plus de voix devraient se sont affrontés, selon la loi, au second tour le 9 mai. Il s'est agi de la sénatrice Madeleine Nikomba, candidate indépendante, qui a raflé onze voix sur les vingt-huit, et Tony Kapalata, candidat de l'Union sacrée de la Nation qui, lui, a obtenu neuf voix.