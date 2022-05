Afrique: Dak'Art 2022 - L'éthiopien Tegene Kunbi remporte le Grand prix Léopold Sédar Senghor

Dakar — Le Grand prix du chef de l'Etat, prix Léopold Sédar Senghor, a été décerné, jeudi, à Dakar, à l'artiste éthiopien Tegene Kunbi à l'ouverture de la 14e Biennale de l'art africain contemporain Dak'Art 2022, a constaté l'APS.

"Je suis très honoré. Ce prix est une opportunité pour moi et tous les artistes. Merci à Dak'art, merci au gouvernement sénégalais", a réagi l'artiste éthiopien qui revient à la Biennale pour la deuxième fois.

Le lauréat 2022 a reçu son prix des mains du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall qui a présidé la cérémonie d'ouverture officielle du Dak'art, au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Le prix est doté d'un montant de vingt millions de francs CFA, a précisé l'animateur Boucar Diouf, humoriste canadien d'origine sénégalaise.

Tegene Kunbi a quitté́ l'Ethiopie en 2008 pour poursuivre ses études de peinture à l"Universität der Künste" à Berlin (Allemagne), où il a obtenu un master "of Fine Arts" en 2011.

Depuis, il travaille à Berlin et a participé à de multiples expositions collectives et individuelles en Allemagne et à l'étranger.

Le prix revient ainsi à l'Ethiopie après Leila Adjovi (Bénin 2018), Youssef Limoud (Egypte 2016) et Driss Ouadahi (Algérie) et Olu Omoda (Nigéria) lauréats 2014, Youness Baba Ali (Maroc 2012), etc.

Le jury a fait son choix sur les 59 artistes sélectionnés dans l'exposition internationale "IN" où on compte sept artistes sénégalais.

Ces derniers ont remporté la majeure partie des prix décernés, notamment le prix du sculpteur Ousmane Sow pour le droit de suite remis par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs.

Il a été décerné pour la première fois au plasticien Abdoulaye Ka, lauréat en 2019 du "Prix du président de la République" du 10e Salon national des arts visuels.

Le prix de la mairie de Dakar est revenu à deux artistes sénégalais, Mbaye Babacar Diouf et Arebayor Bassène qui exposent au pavillon Sénégal dont le commissaire est le journaliste et critique d'art Massamba Mbaye.

Les prix de l'Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont été attribués à des artistes sénégalais, Mbaye Diop établi en Suisse et Caroline Guèye astrophysicienne de formation qui a choisi de travailler dans l'art.

Le Prix du ministère de la Culture, d'une valeur de dix millions, a été remis à la Tunisienne Férielle Doulain Zouari tandis que le prix visant à promouvoir la sculpture "un peu disparue" est revenu au Béninois Parterne Achille Agossou Adonon

"C'est un plaisir de recevoir le prix de la mairie de Dakar à cette Dak'art. Le travail présenté est une installation fait en duo Arébayor et moi intitulée +Sang et poussière+ Sine Saloum inspirée de la richesse historique, culturelle et sociale de cette région", a dit Mbaye Babacar Diouf, médaillé des Jeux de la Francophonie en 2017.

Arebayor Bassène abonde dans le même sens exprimant son honneur et espérant que ce prix soit une étape dans leur cheminement.

Caroline Guèye, lauréat du prix de la meilleure créatrice d'art plastique de la CEDEAO, très émue, a décerné son trophée au peuple sénégalais.

"La sélection dans le IN de la biennale de Dakar est très importante dans la carrière d'un artiste. Tout prix reçu est pour le rayonnement de mon pays, le Sénégal", a t-elle dit.

Ndèye Sow, fille du célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow, dont un prix porte le nom et dédié pour la première fois à Dak'Art, a évoqué "un moment très émouvant".

"Ce prix de la Cisac coïncide avec la remise hier de son siège d'académicien à quelqu'un d'autres", a t-elle fait savoir.