Afrique: UFOA-B U20 - Le Nigeria affronte le Bénin en finale

Le Nigeria affrontera la Côte d'Ivoire en finale du Championnat de l'UFOA-B U20 2022 à Niamey ce vendredi à 19h30 GMT au stade Général Seyni Kountché.

Les deux équipes sont qualifiées pour représenter l'UFOA-B à la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023.

L'Égypte accueillera la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023 et les quatre demi-finalistes du tournoi se qualifieront pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de la FIFA 2023. La Coupe du monde de football U20 2023 se jouera en Indonésie.

Quelques acteurs de la finale étaient face à la presse ce jeudi. Voici quelques extraits de leurs déclarations:

Sélectionneur du Nigeria (Ladan Bosso Isah)

" Il est clair que le Nigeria a un parcours exemplaire. L'objectif principal est atteint. Celui de se qualifier pour la CAN U20 en Egypte. Nous avons dans notre effectif des joueurs qui sont fantastiques. L'homme du match est issu de notre équipe à chacun de nos matchs. Nous avons jusque-là obtenu deux cartons jaune. Cela veut dire que nous sommes une équipe fair-play. Cela montre aussi que le Nigeria a une équipe bien solide ".

Capitaine Nigéria (Oluwatosin Adegbite)

" L'objectif est vraiment atteint. Mais nous ne retournons pas les mains vides. Nous devons rentrer avec le trophée pour marquer l'histoire ".

Homme du match (Daniel Daga)

" Nous remercions le Seigneur d'avoir permis cette qualification. Nous savons que tout le Nigeria nous soutient. Nous avons envie de les remercier en rentrant avec le trophée. Nous sommes vraiment heureux de cette qualification. Je suis fier d'avoir remporté ce trophée à trois reprises. Nous avons joué des matchs difficiles que nous avons remportés et à chaque fois je remporte le trophée de l'homme du match. C'est grâce à mes coéquipiers que je remporte ces trophées ".

(Au sujet de la chanson, qu'on l'a souvent entendu chanter, " Je chante cette chanson pour remercier le Seigneur. Je chante les louanges du Seigneur. Je chante cela avant de commencer un match, quand je célèbre une victoire ".

Sélectionneur du Bénin (Mathias Comlan DEGUENON)

" Quand on dit le Nigeria, tout sait ce que le Nigeria représente. Nous savons d'avance que nous avons un adversaire de taille. Mais nous n'avons pas peur. Nous allons jouer sur notre force pour bien finir cette finale ".

" Si vous avez suivi depuis le début de cette compétition, nous n'avons jamais reculé. C'est vrai qu'il y a des moments de faiblesse où nous subissons, mais nous sommes là pour gagner le match et non pour observer. Nous mettrons en place une organisation qui nous permettra de prendre le gain du match demain ".

" Nous avons bénéficié de très peu de temps pour la préparation du tournoi. Les différents matchs que nous avons joués constituent pour nous des matches de préparation. L'objectif pour nous est d'obtenir un billet. Nous n'avons à aucun moment douté. Nous savons que nous y arriver. Ces matchs constituent pour nous des matchs de préparation. Le nombre de matchs que nous avons joué constitue un avantage pour nous ".

" J'ai dit que la finale est un bonus pour nous après notre qualification pour la CAN U20. Il y a mon capitaine qui m'a repris après. Nous avons tenu une séance à l'hôtel où les joueurs ont dit qu'ils sont prêts à finir le travail et avec la manière. Ils refusent de voir un trophée et ne pas le toucher parce qu'il n'est pas donné à tous de jouer une finale. Je les rejoins dans cette dynamique afin qu'ils jouent à fond cette finale ".

Capitaine du Bénin (Tamimou Ouorou)

" Etre à ce stade de la compétition est honorable. Nous avons quitté le Bénin pour venir ici avec l'objectif de se qualifier pour la CAN U20. C'est ce que nous avons fait. Jusque-là, on est concentré sur notre objectif. Nous sommes en finale. Il nous faut tout faire pour remporter le trophée et ne pas retourner les mains vides à la maison ".