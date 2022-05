Congo-Brazzaville: Championnats de basketball de Brazzaville - Inter détrône ECB

La huitième journée de la compétition a consacré un nouveau leader chez les seniors dames. La formation d'Inter 1 a détrôné l'Ecole de Basket du Congo (ECB) en lui infligeant une défaite (57-45).

Les deux équipes comptent le même nombre de points mais l'Inter 1 a un match en moins. Brazza-basket s'installe à la troisième place avec douze points en huit matches après sa victoire sur ANBC (71-41). Inter 2, vainqueur sur le fil d' Avenir du rail (43-42), occupe la quatrième place dans le tableau féminin avec douze points aussi.

Chez les seniors hommes, plus rien n'arrête AVR. Cette équipe l'a emporté (54-50) devant l'Etoile du Congo. C'est sa huitième victoire en autant de matches. Avec seize points, AVR est talonné par le Club athlétique renaissance aiglons (Cara), vainqueur des Diables noirs (76-70). Les Aiglons (quatorze points) dépassent les Stelliens (3e ) d'une unité. L'AS Grandeur retrouve la quatrième place avec treize points grâce à son succès face à l'AS Otohô (52-50). L'Inter (5e avec douze points) a pris le meilleur sur Anges noirs basketball (80-54). Après avoir dominé Réconciliation basket club (71-50), l'AS Thomas (onze points) occupe la 7e place devant Patronage (onze points) victorieux d'Ombre céleste (82-13). Liber occupe le 9e rang avec dix points en dominant Racing olympic club (93-71). Basketball club Massengo a dominé ANBC 2 (55-29), se classant ainsi à la 11e place avec neuf points.

Chez les juniors, BCM a battu l'AS Otohô (69-63). Patronage a eu raison de Génération miracle (64-63). Inter a pris le dessus sur ANBC (69-51). Etoile du Congo s'est inclinée devant AS G (48-49). ECB a battu les Diables noirs (80-48). Dans cette catégorie, AVR domine la compétition avec quatrorze points suivi d'ECB et de ANBC (douze points chacun). Inter occupe le 4e rang avec dix points devant BCM ( dix points) et GM ( neuf points).

AVR est également leader chez les cadets avec douze points devant BCM (onze points), ANBC (dix points), Etoile du Congo (neuf points) et Cara (juit points). Lors de la 8e journée, BCM a battu AS Otohô (49-47). Patronage s'est imposé devant GM (45-42). L'Inter s'est incliné face à ANBC (36-40). Cara a courbé l'échine devant AVR (65-68) puis l'Etoile du Congo a battu AS G (47-25).