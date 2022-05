Congo-Brazzaville: Vient de paraître - " De l'atterrissage à l'appareillage, organisation de l'accueil du navire et des activités connexes "

L' ouvrage de 146 pages de Jean Louis Ondziadzoué, paru en mars derniers aux éditions L'Harmattan, est le fruit d'une étude objective fondée sur son expérience au sein du port et enrichie de ses recherches ainsi que de sa formation d'officier de port au Centre Traninmar de Dakar, au Sénégal.

Le recueil d'informations traite toutes des activités maritimes et celles de la vie portuaire, permettant à tout lecteur de découvrir les différentes procédures et formalités qui lui donneront une meilleure approche des opérations portuaires ainsi que celles des activités connexes. Préfacé par Séraphin Bhalat, directeur général du Port autonome de Pointe-Noire, cet ouvrage vient de façon précise prêter main-forte à tous les acteurs de la communauté portuaire qui, au quotidien, sont souvent confrontés à des situations ponctuelles et pratiques.

Pour l'auteur, et en sa qualité d'officier de port, ce manuel qui recense et traite plusieurs cas de figures propose de nombreuses solutions aux usagers portuaires tant sur les démarches à suivre en ce qui concerne le volet accueil des navires, que sur les procédures d'enquêtes liées aux accidents et autres activités connexes à l'accueil du navire. Ainsi donc, vu sur cet angle, cet ouvrage est un viatique et un référentiel pour tous les usagers du service public portuaire.

En plus de cet aspect, ce recueil d'informations permet par conséquent de bien appréhender le volet régalien de l'activité portuaire qui polarise près de 90% du commerce extérieur en Afrique de l'ouest et du centre. Ce guide d'informations peut servir aux autorités portuaires comme un bréviaire pour le suivi des activités de la capitainerie, allant de celles des officiers de port à celles des autres agents en passant par celles des maîtres de port.

Constitué de quinze chapitres, notamment le rôle de la capitainerie, la structure de l'accueil navire, l'arraisonnement simultané ou déclaration du navire, gestion des navires désarmés non utilisés et les épaves, rapport de visite technique de flottabilité, rôle des dockers de l'équipe terre et de l'équipe bord et autres est une première sur la place du livre au Congo traitant des questions portuaires ainsi que des activités connexes

Notons que Jean Louis Ondziadzoué est titulaire d'un master 2 professionnel, officier de port du Centre Trainmar de Dakar, au Sénégal, et détenteur de plusieurs brevets et certificats dans le domaine portuaire et maritime. Il est actuellement en service au Port autonome de Pointe-Noire.