Congo-Brazzaville: Close combat - Le développement de la discipline lancé au pays

Le Congo qui compte dans ses rangs le pratiquant du close combat le plus gradé du continent africain, en la personne du moniteur Roland Francis Mahoungou, est à l'honneur en France depuis le mois d'avril, dans le cadre d'une série d'activités organisées par la Fédération internationale de close combat (FICC). Une manière de permettre au pays de promouvoir cet art martial dans le continent et d'ailleurs.

Sur invitation de la FICC, une délégation de la Fédération cogolaise de close combat et disciplines associées (Fécoclose-Da) a effectué, depuis le 12 avril dernier, le déplacement de Paris, pour prendre part aux activités au Centre sportif Jean-Talbot de Jussieu, notamment le stage de close combat relatif au chapitre du combat rapproché, arme contre arme avec les modules comme le maniement, les attaques, les défenses et contrattaques.

" Ce module très complexe se fonde essentiellement sur l'étude des techniques complémentaires obligatoires, faisant partie du cursus officiel de formation des moniteurs et Instructeurs de close combat reconnus par la FICC. Ceci étant, à l'issue des sessions théoriques et pratiques (technique et tactique) proprement dites, des séances à caractère pédagogique, didactique et déontologique ont aussitôt pris le relais, s'étendant sur près de deux semaines ", a déclaré le moniteur Francis.

Selon lui, cette phase non négligeable a porté systématiquement sur la révision ou encore l'harmonisation de l'ensemble des programmes de formation de base, non seulement dans leur forme, mais aussi dans leur fond.

En marge de ces activités, les participants ont eu droit à un atelier de formation pour encadreurs et administrateurs de leurs structures respectives. Les représentants congolais, le directeur technique national Francis Mahoungou et le secrétaire général de la fédération, Barnabé Boukoungou, ont reçu des diplômes et distinctions spéciales.

En présence des membres du Conseil d'administration de la FICC, le président de cette structure internationale, Jean Marc Legrand de Morgues qui a eu à séjourner au Congo à deux reprises, a tenu à remercier les délégués de la Fécoclose-Da ayant effectué le déplacement de Paris. Il a, par ailleurs, loué les efforts consentis et les avancées considérables réalisées par le bureau exécutif fédéral.

Notons que le Congolais Roland Francis Mahoungou, l'un des initiateurs du projet de création de l'Union africaine de close combat, a débuté avec ce sport en 1989. Il a été choisi récemment par ses pairs comme directeur technique régional de cette structure continentale. Des nouveaux rendez-vous sont prévus dans les prochains mois au Mali, en Italie, en France et au Canada, suivant le calendrier événementiel de la FICC.