Afrique Centrale: Législatives et locales de juillet - Une mission d'observation électorale de la CEEAC attendue

En mission préélectorale à Brazzaville, la délégation de la commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) a annoncé, le 19 mai à l'issue d'une séance de travail avec le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), le déploiement des observateurs électoraux pour le double scrutin de juillet prochain.

Conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEEAC, Mangaral Banté, la mission est allée s'informer de l'implication effective du CSLC dans le processus électoral en cours. Le but étant d'avoir des élections libres et apaisées au Congo. " Nous avons effectué cette mission préélectorale pour nous enquérir de toutes les conditions et de tout l'environnement qui entourent les préparatifs de ce double scrutin pour nous permettre, au retour, de nous organiser afin de déployer une mission d'observation électorale qui sera à la hauteur de l'événement ", a annoncé le chef de la délégation, précisant que les observateurs de la CEEAC arriveront quelques jours avant le vote.

Mangaral Banté et les autres membres de la commission sont sortis, au terme de leurs échanges, avec la conviction selon laquelle les préparatifs vont bon train. Ce qui présage, a commenté le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEEAC, d'un succès éclatant au cours des élections à venir. Il a également promis un appui de cette institution sous-régionale au processus électoral en cours. " La CEEAC a toujours été présente sur le théâtre des élections au Congo. Nous étions là en mars 2021 lors de l'élection présidentielle ; nous avons tenu à venir également prendre part à ces élections législatives et locales qui, aussi bien pour le Congo que pour la CEEAC, revêtent un caractère très important parce que cela contribue à renforcer davantage l'ancrage de la démocratie dans notre sous-région, et qui dit démocratie dit gage de sécurité et de stabilité ", a-t-il poursuivi.

Le président du CSLC, Philippe Mvouo, et les autres membres du bureau du régulateur des médias au Congo ont rassuré leurs hôtes qu'ils sont à pied d'œuvre pour que les prochaines élections se déroulent dans les conditions optimales tout en garantissant leur succès. " Nous sommes venus écouter le CSLC, prendre des conseils auprès de lui. Au retour, nous avons prodigué des conseils à cet organe pour qu'il améliore ses méthodes de travail sur le terrain électoral ", a conclu Mangaral Banté.