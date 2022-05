Afrique: UNESCO - La Semaine africaine édition 2022 s'ouvre le 23 mai

La Délégation permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco, en sa qualité de présidente de la Commission communication de la Semaine africaine, convie cordialement le public à venir vivre la grande fête, à la Maison de l'Unesco, les activités de la manifestation annuelle organisée par les Délégations permanentes africaines auprès de l'Unesco en l'honneur de l'Afrique et de sa place au sein de cet organisme onusien.

Placée sous le haut patronage d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'édition de cette année se déroulera du 23 au 25 mai au siège de l'Unesco, Place Fontenoy à Paris. L'objectif visé demeure d'accroître la visibilité de l'Afrique à travers la mise en valeur de la diversité de son patrimoine culturel et artistique autour du thème " Autosuffisance, résilience et développement économique de l'Afrique ".

De ce fait, autour de ce thème qui s'inspire directement de celui adopté par les chefs d'Etat de l'Union africaine lors de leur dernière session, les ambassadeurs, Délégués permanents des Etats africains auprès de l'Unesco entendent, comme lors des éditions précédentes d'une part, perpétuer la triple vocation (réflexive, festive et prospective) de cet événement, et d'autre part, amorcer, dans sa conception générale, une mutation essentielle, en se focalisant davantage désormais, sur les priorités ; les enjeux et les urgences africaines, dans le contexte mondial actuel.

C'est dans cette optique que la journée du 23 mai devra inaugurer, de 15 à 18 h, un cycle de " Conférences magistrales ", dont la première sera confiée à Akinwumi Adesina, résident du Groupe de la Banque africaine de développement et la seconde à Wilfrid Lauriane do Rego, président du Conseil présidentiel à l'Elysée.

Au programme, plusieurs activités et festivités mettant en valeur la richesse du patrimoine, la diversité culturelle et le savoir-faire de l'Afrique en matière d'innovation agricole : bazar, expositions, conférences, projections de films, gastronomie.

Également au menu, le Salon des auteurs africains, qui en est à sa troisième édition. Il se tiendra en présentiel et en virtuel, offrant la possibilité aux auteurs d'exposer leurs ouvrages et de participer à des animations (interviews, débats, témoignages, webinaires littéraires, tables rondes dont l'une d'entre elles sera animée par l'écrivain Marien Fauney Ngombé ).

La délégation congolaise auprès de l'Unesco, avec l'ambassadeur Henri Ossebi,pilotera les activités de la Commission scientifique.

Une soirée de gala viendra clore ces festivités le 25 mai de 18 h à 21 h.

Organisée chaque année depuis 2003, la Semaine africaine de l'Unesco s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'Organisation de l'unité africaine, devenue Union africaine, créée le 25 mai 1963 en Ethiopie.

Créée le 16 novembre 1945 à la suite des dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) est une institution spécialisée des Nations unies. Elle est engagée dans la promotion de la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture.

Innovations édition 2022

L'instauration d'une véritable " commission scientifique " qui, au-delà de l'animation classique des débats, sera désormais chargée de la conception thématique du choix des conférenciers, de la participation plurielle du public et de la consignation des produits intellectuels issus de ces rencontres ;

L'ouverture des stands aux autres continents ainsi qu'aux acteurs et entreprises du secteur privé africain et intercontinental ;

La mobilisation et l'implication plus effective des ressources humaines et entrepreneuriales de la diaspora africaine ;

La promotion plus volontariste des " success stories " africaines dans les domaines de l'artisanat, de la mode, des médias, de la musique, des arts et des lettres dans " l'espace-monde " ;

L'articulation plus étroite et transversale de toutes les activités proposées avec le " logiciel général " de la " Priorité Afrique " étalées dans les domaines de compétence de l'Unesco, pour en accroître la visibilité ;

L'ouverture au monde par des partenariats innovants, réciproquement bénéfiques, avec les autres continents et états membres.