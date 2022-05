Congo-Brazzaville: A la découverte de... Archange Tchikaya, jeune champion en devenir

Très petit par sa morphologie et son âge mais très intelligent et beaucoup épanoui sur le tatami grâce à sa technicité et sa force, Archanche Tchikaya vise un grand parcours de sportif, notamment en taijutsu.

Agé de 10 ans seulement, Archanche Tchikaya cumule déjà plusieurs médailles et trophées glanés lors des compétitions de taijutsu, de Jujuitsu et de judo. Né dans un environnement totalement sportif, il surprend plus d'un et fait en même temps plaisir à ceux suivent souvent ses combats. Dynamique, ambitieux et athlétique, il souhaite porter haut le drapeau congolais lors des compétitions internationales.

Pour illustrer sa vivacité sportive et son désir de faire partie des grands sportifs du pays, ce pensionnaire du Club l'œil de l'aigle a fait ses preuves lors du récent championnat départemental de taijutsu. Il a battu tous ses adversaires jusqu'à atteindre et remporter la médaille d'or. Une manière de prouver la rigueur de son maître. " Je me porte bien et je suis en forme. J'ai fait plusieurs combats. Je dois être champion du Congo et champion du monde. Je salue ma famille et mes amis du club sans oublier Me Bowa. Je n'ai pas de secret, je fais juste ce que mon encadreur me demande aux entraînements ", a-t-il declaré.

Notons que le taijutsu qu'on retrouve aussi sous l'appellation taijitsu, tai-jitsu ou tai jitsu est un art martial japonais d'origine. C'est une ancienne appellation générique aux méthodes de combat à mains nues (jadis nommées Koshi no mawari) d'où est sorti le concept de jujutsu (technique de la souplesse). Le taijutsu, tout comme le jujutsu, était fréquemment associé au yawara. Le taijutsu se traduit par conséquent par l'art du corps ou la technique de corps.