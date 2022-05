Congo-Brazzaville: Linafoot - La poursuite du championnat national reportée au 29 mai

La poursuite de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) a été reportée du 22 au 29 mai 2022. La compétition a été de manière inédite arrêtée pendant trois mois pour des raisons de difficultés de transport des clubs à travers le pays pour livrer des matchs.

La Linafoot a fait un communique sur le report en ces termes : " Le secrétariat national de la Ligue nationale de football (Linafoot) porte à la connaissance de l'opinion publique en général et des clubs engagés à la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 que suite à la demande quasi générale de clubs qui vantent la condition physiologique de leurs joueurs d'une part et, pour d'autre part, permettre à l'organisateur de parfaire les rooting avec les transporteurs, la poursuite du championnat national 2021-2022 est repoussée au 29 mai 2022 ". Et de conclure au sujet du calendrier des rencontres : " Par conséquent, une nouvelle reprogrammation des matchs sera rendue publique dans les heures qui suivent ".

Déjà des signes avant-coureurs indiquaient la non-reprise du championnat le 22 mai. On parlait de division au sein des clubs pour la poursuite. L'association des dirigeants des clubs a demandé une réunion avec les instances du football afin de s'entendre sur les contraintes. Les parties ont donc dix jours pour se mettre d'accord, harmoniser leurs avis et relancer le championnat national de football 2022.

L'on apprend, par ailleurs, que le gouvernement vient de demander aux compagnies aériennes de réduire leur fréquence de vols à travers le pays à cause de la pénurie de kérosène à la suite de la guerre en Ukraine. C'était déjà l'une des causes principales de l'arrêt du championnat. Le gouvernement a récemment mobilisé 299 mille dollars pour, tant bien que mal, contourner le problème et afin que le championnat se poursuive. Wait and see.