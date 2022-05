Congo-Brazzaville: UE - Vingt-cinq millions d'euros pour des projets structurants

Trois conventions de financement ont été signées, le 19 mai à Brazzaville, entre le ministre des Finances, Roger Rigobert Andely, et l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Giacomo Durazzo.

Le don européen de vingt-cinq millions d'euros, environ 16,5 milliards FCFA, est destiné à financer trois projets relatifs au développement numérique, à la protection des personnes vulnérables et de l'environnement ainsi qu' à la professionnalisation de la police congolaise.

Le premier projet lié au développement numérique a bénéficié d'un crédit de quinze millions d'euros, soit 9,8 milliards FCFA. Il vise à développer le potentiel de la transformation numérique susceptible de créer des milliers d'emplois en faveur des jeunes ; le secteur numérique contribuant à hauteur de 4% au Produit intérieur brut du Congo.

Cette phase du projet reposera essentiellement sur l'initiative " Congo Digital ", un projet de mixage prêts-dons, autrement dit du don et d'un prêt de dix millions d'euros de la Banque européenne d'investissement.

Le deuxième accord de don, d'un montant de cinq millions d'euros, soit trois milliards FCFA, a pour but d'appuyer le programme de professionnalisation de la police congolaise et la mise en place de commissariats pilotes. L'initiative a une triple vocation, a indiqué Giacomo Durazzo, à savoir garantir le respect des droits humains, lutter contre toute forme de torture et de traitement dégradant ou inhumain, et d'améliorer les conditions de détention dans les commissariats au Congo. À l'instar du Projet d'action pour le renforcement de l'État de droit et des associations (ex-Pareda), le nouveau projet contribuera à l'amélioration des modalités d'intervention des policiers, à travers les conditions matérielles de travail, formation et contrôle de l'activité judiciaire.

Le troisième accord de don de cinq millions d'euros est destiné au financement d'un projet transversal lié à la promotion du genre et de la jeunesse, à la protection des personnes vivant avec handicap, y compris l'environnement.

Tous les trois projets sont alignés sur les priorités du gouvernement congolais définies dans le Plan national de développement (PND 2022-2026). " Ces nouvelles actions renforcent le portefeuille de notre partenariat en cours, avec un niveau d'engagements et de décaissements déjà remarquable. Pour la République du Congo, il s'agit d'apports financiers précieux qui contribueront à la mise en œuvre de priorités nationales reconnues à travers le PND 2022-2026, et de répondre aux priorités essentielles pour le pays ", a estimé l'ambassadeur de l'UE.

Pour le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, la signature des trois accords de financement constitue la preuve de l'excellence des relations de coopération entre le Congo et les partenaires européens. Elle consacre, a ajouté Rigobert Roger Andely, la poursuite de la normalisation des relations entre le gouvernement et les partenaires au développement tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France. " Cet appui financier de l'UE doit nous inciter à respecter nos engagements internationaux librement souscrits dans le cadre de la consolidation du développement économique et financier de notre pays ", a-t- il conclu.