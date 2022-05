Afrique: CAF-C2/ - Franck Dumas tacle l'arbitrage sur l'élimination de Mazembe

Entraîneur d'un Mazembe éliminé en demi-finale de la Coupe de la Confédération, Franck Dumas a, dans sa lecture du match retour perdu à Berkane, mis à charge l'arbitre Maguette Ndiaye.

L'élimination de Mazembe en demi-finale de la Coupe de la Confédération par la Renaissance sportive de Berkane du Maroc a durement été digérée du côté de Lubumbashi. L'entraîneur français de l'équipe, Franck Dumas, a commenté cette défaite d'un but à quatre en demi-finale retour à Berkane, en stigmatisant l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye qui a accordé un penalty à Berkane en fin de match sur un tacle de Zemanga Soze, alors que le score était d'un but à deux pour l'équipe hôte. L'on rappelle qu'au match aller, Mazembe s'était imposé par un but à zéro. " Pour le penalty, on ne sait même pas ce qui s'est passé, on a demandé, mais on nous a envoyés balader. On se doutait qu'on allait vivre une situation comme ça ", a déclaré le technicien français à Radio France internationale.

L'expulsion du défenseur zambien de Mazembe, Tandi Mwape, a été le grand tournant du match car les deux équipes étaient à un but partout. " Je trouve lamentable qu'un arbitre manque de pédagogie alors qu'un joueur lui demande simplement : "Qu'est-ce que je fais?". On savait que ça allait se passer comme ça, et un homme averti en vaut deux. Ça nous apprendra pour l'année prochaine. Le football n'en sort pas grandi, j'avais espéré une fête du football. Qui que ce soit qui se qualifie, mais par le football ", a-t-il déploré.

Et il a exprimé sa peine pour ses poulains, tout en se projetant pour l'avenir : " Je suis déçu pour mes joueurs, car ils ont bossé comme des malades, je suis déçu pour les supporters, mais cette compétition nous a permis de grandir avec les jeunes. On reviendra en Champions League plus forts ". Intervenant sur les réseaux sociaux (compte twitter), l'ancien gardien de but international de Mazembe et coach des gardiens du club et de l'équipe nationale de football (Les Léopards), Robert Kidiaba, a écrit par rapport à cette déconfiture de son club : " Affligé, mais jamais abattu, TP Mazembe. Nous reviendrons plus forts. Finie la belle aventure ".