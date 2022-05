Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - " Eve " de Monza 1er

" Eve " est l'une des œuvres emblématiques de Monza 1er, lui permettant d'asseoir sa notoriété dans la scène musicale congolaise.

Parue sous l'impulsion des éditions Gina Zaïre, la chanson a commencé par inonder les ondes de la radio et les écrans de la télévision zaïroise avant de déferler à Brazzaville où son impact a été considérable. Enregistré au studio Madeleine à Paris, en France, ce tube sort en 1985 en format 45 tours sous la référence GN 17. C'est au sein de l'orchestre Choc stars que l'artiste signe ce morceau impérissable.

C'est l'expression d'un homme épris d'une jeune fille qui se montre capricieuse, malgré toutes les stratégies qu'il met en place pour la conquérir. Elle profitera d'une banale discussion pour se fâcher contre son amoureux. Dans un premier temps, l'homme qui se sent lésé s'enflera d'orgueil. N'ayant pas la force de lui résister, il finira par la supplier en ces termes : " Zonga Evé bolingo nzoto ekomi kolenga na vie oyo mama simba ngai simba ngai tokende oye aye o Eve bolingo ". Approximativement, on peut comprendre : " Reviens Evé mon amour car mon corps est en train de trembler dans cette vie où je me retrouve seul, chérie prends ma main, marchons ensemble ".

Cette chanson s'ouvre par une séquence instrumentale suivie de la première partie chant. Ensuite, intervient la deuxième constituée d'un refrain et de trois couplets et enfin la partie animation dans laquelle Ditutala explose. Signalons que dans la première partie, Monza 1er chante en homophonie, alors que dans la deuxième il est soutenu par un chœur polyphonique composé de Koffi Alibaba, Adoli Bamweniko et le général Défao. Sédjo kha est à la guitare solo, Dada Kombe assure la basse, Carrol Mankamba exécute la guitare rythmique, Otis Edjudju la batterie et Epineron Makiese la percussion

Né en 1957, Bakanzo Monza, dit Monza 1er, avait devant lui une carrière musicale très prometteuse qui s'est brutalement achevée en laissant les mélomanes dans une profonde douleur avec son décès survenu en 1990. Sa notoriété s'est accrue dans Choc stars. Selon Ben Nyamabo, " après le succès de " Evé " et de " Malé ", Monza commença à devenir indiscipliné. Il venait aux répétitions aux heures qu'il souhaitait. Cela m'avait poussé à le révoquer de l'effectif des chanteurs de Choc stars ". Monza quittera le navire Choc stars pour créer, en 1986, les Stars Magnats. Cette année-là, il sortira deux albums " Fleur du lac " et " Melina ". En 1987, grâce au label Aswe Record, il enregistrera l'album " The top " et signera aussi, sous la férule du label VDE, l'album " Rumba Rock " avec l'accompagnement de l'orchestre Black-White.