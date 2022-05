Congo-Brazzaville: Parcours artistique - Guer2vie, du slam au théâtre

On connaît, peut-être, Guer2vie la slameuse, mais connaît-on la comédienne ? L'artiste congolaise sera une fois de plus à découvrir sur les planches le 24 mai, à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, lors de la représentation de la pièce " L'Afrique est morte ce soir ".

Aux cordes d'autrice et de slameuse de Guer2vie, il faut désormais ajouter celle de comédienne. " L'Afrique est morte ce soir ", dans laquelle elle jouera le 24 mai, n'est pas sa première apparition au théâtre. En effet, en 2018, Guer2vie gouttait au plaisir des planches grâce à un rôle décroché pour jouer dans la pièce " La gueule de rechange " de Soni Labou Tansi, mise en scène par Harvey Massamba de la compagnie Tsala.

Pour cette nouvelle pièce, la compagnie Les rideaux des lianes était à la recherche d'une comédienne pour un second rôle devant représenter Martha. Son premier passage sur les planches ayant marqué les esprits, c'est tout naturellement que Guer2vie s'est faite recommandée par son premier metteur en scène au théâtre, à savoir Harvey Massamba, qui incarne notamment le premier rôle, celui de Georges, dans " L'Afrique est morte ce soir ". Et avec beaucoup d'enthousiasme, elle n'a pas hésité à bondir sur l'occasion.

" Je ne m'imaginais pas faire du théâtre en dehors du slam. C'est peut-être parce que je ne savais pas tout ce que cela représentait jusqu'à ce que je regarde le théâtre sous un autre angle et là j'ai su que je ne pouvais pas dissocier les deux. Les deux arts, le théâtre et le slam, me complètent tellement et ils font de moi une artiste ", a confié Guer2vie.

Cette pièce raconte l'histoire d'un couple universitaire africain dans la quarantaine qui invite pour un dernier verre un jeune couple, qui est loin de se douter de ce qui va se passer. Car Georges et Martha ont des jeux pervers qui n'épargnent personne... " Jouer dans cette pièce est une très belle expérience qui m'a permis de me dépasser, de repousser mes limites, d'aller rechercher mes émotions les plus enfouis. La carrière de comédienne avait, certes, débuté mais là elle prend une toute autre tournure ", affirme l'artiste congolaise.

" L'Afrique est morte ce soir " est une œuvre d'Edward Albee et pour ce spectacle, elle a été mise en scène par Bernard Sallé, dramaturge, auteur, metteur en scène et réalisateur français ayant acquis la nationalité congolaise depuis 2009. Aux côtés de Guer2vie, outre Harvey Massamba, on retrouvera également Asira et Bienvenu Makita. Pour ce rendez-vous, l'artiste invite le public brazzavillois à y venir nombreux. " Que chacun en suivant cette pièce y trouve sa part de vérité. Mais je dirai surtout que l'art nous parle ! ", a lancé Guer2vie à l'endroit du public.