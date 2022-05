Maroc: Anniversaire de l'INDH - Rencontre de communication à Marrakech

Marrakech — Une rencontre de communication a été organisée, mercredi au siège de la wilaya de la région de Marrakech-Safi, à l'occasion du 17ème anniversaire de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005.

S'exprimant en ouverture de cette rencontre, à laquelle ont pris part les membres du Comité préfectoral du développement humain (CPDH), des chefs de services extérieurs, des représentants des chambres professionnelles régionales et des acteurs économiques et de la société civile ainsi que des jeunes porteurs de projets, le Wali de la région de Marrakech-Safi, M. Karim Kassi-Lahlou, a mis en relief la place de choix et l'importance de l'INDH en tant qu'initiative unique dans le domaine du développement social et humain, et un chantier Royal qui bénéficie de la Haute sollicitude de SM le Roi.

M. Kassi-Lahlou a également souligné que les programmes de la phase III de l'INDH (2019-2023), que la Souverain a lancée le 19 septembre 2018, reposent sur les Hautes Orientations Royales contenues dans le discours du Trône prononcé par SM le Roi le 29 juillet 2018, ainsi que sur les conclusions de l'évaluation des deux précédentes phases, ajoutant que cette nouvelle phase prône une approche renouvelée visant à renforcer les acquis en maintenant deux anciens programmes et en continuant à renforcer les infrastructures et les services de base dans les territoires sous-équipés et à améliorer les prestations fournies aux catégories sociales en situation de précarité.

Notant que la mise en œuvre du troisième programme de l'INDH relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes au niveau de la région de Marrakech-Safi, est menée en partenariat avec la Banque mondiale, le wali a indiqué que les interventions de l'Initiative s'articulent autour des piliers essentiels pour l'accompagnement des jeunes, durant les phases de pré et post-création des entreprises et le renforcement de leurs capacités à travers des formations spécifiques en vue de faciliter leur intégration dans le marché du travail et de consacrer la culture de l'auto-emploi.

M. Kassi-Lahlou a appelé les différents intervenants à déployer davantage d'efforts afin de pérenniser et de consolider les acquis et d'aspirer à d'autres réalisations en matière de développement, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Cette réunion a été ponctuée par un exposé présenté par le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la wilaya de la région de Marrakech-Safi, M. Anouar Dbira Tlemsani, dans lequel il a passé en revue le bilan des programmes de l'INDH au titre de la troisième phase 2019-2021, notamment l'axe inhérent à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes.

Ainsi, le nombre d'entreprises ayant bénéficié du financement et de l'accompagnement technique au niveau de la région a atteint environ 759 entreprises (870 jeunes hommes et femmes).

La rencontre a été également marquée par la présentation du bilan des activités des associations partenaires dans le domaine de l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, ainsi que des témoignages de cinq porteurs de projets bénéficiaires.

Il a été, en outre, procédé à la signature de conventions de partenariat dans le cadre du programme relatif au soutien à l'entrepreneuriat chez les jeunes.

A l'issue de cette rencontre, le wali et l'assistance ont pris connaissance au siège de la wilaya de certains projets financés dans le cadre de l'INDH.