Niger: Le Groupe de la Banque mondiale ajuste sa stratégie pour mieux faire face aux crises de la COVID, du climat et de la sécurité

communiqué de presse

WASHINGTON, le 18 mai 2022 - Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale s'est penché aujourd'hui sur l'examen des progrès et des enseignements (PLR) relatifs au cadre de partenariat (CPF) avec le Niger pour les exercices 2018-22. La Banque procède à ce type d'examen au cours de la mise en œuvre de chaque CPF afin d'évaluer les progrès accomplis, de s'assurer que les objectifs sont atteints et de réajuster si nécessaire sa stratégie en fonction de nouvelles priorités.

Le nouveau PLR prolonge d'un an l'actuel cadre de partenariat pour permettre de consolider et produire des résultats, tout en renforçant l'accent mis sur la résilience au changement climatique. Cette année supplémentaire permettra également de mettre à jour le diagnostic-pays systématique attendu pour l'exercice 2023, lequel guidera l'élaboration du prochain CPF et son alignement sur le Plan de développement économique et social (PDES) du Niger pour 2022-2026. Le PLR prévoit notamment une intensification des activités d'IFC et de la MIGA pour réduire les risques qui pèsent sur les investissements privés au Niger.

" Le Niger a la possibilité de renforcer sa réponse aux multiples crises qui frappent durement sa population ainsi que sa résilience. Ce PLR décrit comment le Groupe de la Banque mondiale poursuivra sa collaboration avec le gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie de tous les Nigériens, souligne Clara De Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Niger et trois autres pays du Sahel. La Banque continuera de mobiliser les financements, les connaissances et l'expérience mondiale dont elle dispose pour appuyer le programme du gouvernement en faveur du progrès social et économique. "

" La Société financière internationale (IFC) est la branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé et, à ce titre, elle est déterminée à soutenir la mise en œuvre de réformes qui permettront l'essor d'un secteur privé vigoureux et inclusif au Niger, ajoute Olivier Buyoya, responsable des opérations d'IFC pour le Niger. Nous avons à cœur de travailler en étroite collaboration avec les autres institutions du Groupe pour exploiter les possibilités de développement du secteur privé dans des secteurs clés comme l'agro-industrie, le financement des PME et les infrastructures durables. "

L'actuel cadre de partenariat avec le Niger, approuvé en 2018, s'articule autour de trois axes : 1) l'augmentation de la productivité et des revenus en milieu rural ; 2) le développement du capital humain et de la protection sociale et 3) le renforcement de la gouvernance pour de meilleures performances en matière d'emploi, de services publics et de croissance. Selon les conclusions du PLR, ces trois axes et leurs objectifs correspondants restent pertinents par rapport aux défis de développement du Niger et en pleine adéquation avec les priorités du gouvernement. Cet examen fait apparaître des résultats importants dans les trois domaines d'intervention, mais il indique aussi que certains des objectifs du CPF pourraient ne pas être atteints.

" Le PLR vient approfondir ou intensifier les interventions du Groupe de la Banque mondiale dans des domaines clés, en tenant compte de l'évolution du contexte actuel et des enseignements tirés de la mise en œuvre du CPF. Au regard des révisions et des ajustements apportés aux indicateurs de suivi, bon nombre des objectifs du CPF seront atteints d'ici juin 2023 ", conclut Aissatou Maisha Dicko, responsable par intérim des opérations de la Banque mondiale pour le Niger.