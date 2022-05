Maroc: Préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid - Célébration du 17ème anniversaire de l'INDH

Casablanca — La préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid a organisé, jeudi, une cérémonie marquant le 17è anniversaire de l'Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH), sous le thème "La phase III de l'INDH : une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes".

La commémoration de cet anniversaire par le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) a été l'occasion d'échanger autour de la thématique de l'inclusion économique des jeunes et de mobiliser tous les acteurs du territoire impliqués dans ce cadre.

Il s'agit de renforcer la convergence entre les actions de l'INDH, les programmes et les projets mis en oeuvre par les autres acteurs pour répondre aux problématiques de l'emploi et de la création de la richesse.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid, Jamal Makhtatar a indiqué que la troisième phase de l'INDH, à travers un programme ambitieux, a adopté une nouvelle approche en vue d'écouter, d'orienter et d'accompagner les jeunes et les appuyer pour réaliser leurs projets ou renforcer leurs chances d'obtenir un emploi qui correspond à leurs aspirations.

"Cette célébration constitue une occasion importante pour l'échange d'idées, la communication autour du sujet de l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes", a souligné le gouverneur, notant qu'il s'agit d'une opportunité pour mobiliser l'ensemble des acteurs concernés et inculquer le principe de convergence entre les programmes de l'INDH et les programmes et projets des autres acteurs des domaines social et économique.

Pour sa part, le chef de division des affaires sociales, Said Traoua a présenté le bilan de la troisième phase de l'INDH, les objectifs de la nouvelle approche de cette phase, ainsi que les axes de promotion des prestations de l'initiative en vue de parvenir au développement spatial et à la justice sociale.

De leur côté, les prestataires d'accompagnement au sein de la plateforme des jeunes de la préfecture, à savoir la fondation Moubadara pour les jeunes et l'entrepreneuriat et l'organisation Amideast, ont présenté le bilan des réalisations de la plateforme à la mi-parcours du programme III de la phase III de l'INDH.

Dans ce sens, cinq jeunes bénéficiaires du soutien financier du programme III dans le cadre de l'esprit entrepreneurial au niveau de la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid, ont présenté leurs projets en vue de mettre en avant leur expérience réussie dans ce domaine.

Cette journée commémorative a également été marquée par une visite aux locaux de la plateforme des jeunes Moulay Rachid, où il a été procédé à la remise de trophées aux cinq jeunes porteurs de projets, en guise d'encouragement et de félicitations pour la réussite de leurs projets.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, M. Traoua a indiqué que la commémoration du 17e anniversaire de l'INDH est une occasion d'évaluer les actions de l'Initiative et de s'arrêter sur ses réalisations, ses points forts et dépasser ses points faibles.

Il a, en outre, passé en revue les différents services et prestations proposés par la plateformes des jeunes Moulay Rachid et ses objectifs, formulant le voeu que cette année constitue un début et un point de départ pour l'INDH et en particulier son programme III.

Par la même occasion, une convention-cadre a été signée entre l'association Najm pour l'inclusion économique des jeunes qui gère la plateforme, l'agence de développement social, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), l'Entraide nationale, l'Office du développement de la coopération, le Haut commissariat au plan, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et l'Association du patronat de la zone industrielle Moulay Rachid.

A cet égard, Amine Moutassim, le responsable de la plateforme, a déclaré à la MAP que cette convention vise la création d'un écosystème qui regroupe l'ensemble des opérateurs qui oeuvrent pour les jeunes en vue de diversifier les prestations de la plateforme.