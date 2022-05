Afrique: Le Maroc préside à Leipzig le sommet du Forum international des transports

Le Sommet du Forum international des transports (FIT 2022), organisé sous le thème "Le transport pour des sociétés inclusives", a entamé, mercredi à Leipzig, ses travaux sous la présidence du Maroc.

Ce conclave de trois jours, qui réunit les délégations d'environ 80 pays, est présidé par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, qui conduit une importante délégation marocaine, rapporte la MAP.

Il est à rappeler que le Maroc, en tant que premier pays arabe et africain à avoir intégré en 2015 le FIT, s'est vu confier la présidence du Forum au titre du mandat 2021-2022, au vu des efforts et des projets réalisés par le Royaume dans le domaine des transports et de sa position géostratégique tant sur le plan régional que continental.

Le thème du sommet 2022 est le premier du cycle 2022-2024 qui aura pour cadre l'innovation dans les transports au service des sociétés.

Outre les ministres du Transport, le sommet connaît la participation de chefs d'entreprise et d'organisations internationales, de parlementaires, de décideurs, de représentants d'associations professionnelles et de chercheurs, venus discuter de sujets d'importance stratégique mondiale en rapport avec tous les modes de transport et de mobilité.

Les travaux du sommet se déclinent autour de cinq sous-thèmes.Ils'agit notamment de "favoriser l'accès pour tous", "améliorer l'accès aux activités économiques", "assurer un marché de l'emploi ouvert et inclusif dans le domaine des transports","faire progresser l'impact des transports sur la santé, la sûreté et la sécurité" et "concevoir un cadre de gouvernance pour des transports inclusifs".

Par ailleurs, le forum sera l'occasion de présenter l'expérience marocaine dans le secteur du transport et de mettre en avant son leadership au niveau régional et continental en la matière.

A cet égard, la délégation marocaine, qui comprend des responsables du ministère du Transport et de la Logistique, et d'établissements publics opérant dans le secteur, prendra part aux sessions ministérielles, aux tables rondes et aux conférences portant, entre autres, sur la sécurité routière, le transport et le changement climatique, l'inclusion des transports et l'avenir des chaînes d'approvisionnement. Les discussions vont permettre aux participants de partager les expertises et les expériences dans ces domaines.

Le FIT est une organisation intergouvernementale intégrée à l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui regroupe les ministres des Transports de 63 pays représentant les cinq continents.