Burkina Faso: Musique - L'évangéliste pasteur Gabriel Ouédraogo dédicace son premier album

L'évangéliste pasteur et chantre Gabriel Ouédraogo de l'église à Ouagadougou, a mis à la lumière du jour, son tout premier album. La cérémonie de dédicace s'est tenue le dimanche 1er mai 2022 dans son église.

" D'Ella Jésus " est le titre du premier album du pasteur Gabriel Ouédraogo. L'oeuvre musicale, composé de six (6) titres chantés en mooré et en français dont "Mam Kalé y'a yamba " " Rawa Ô Kielegué ", " Raw kon Zindaye ", " Dieu Créa " et " San y'a toogo puuga ".

" C'est un sentiment de joie et paix qui m'anime. Si j'ai pu réaliser cet album, c'est par la grâce de Dieu que cela est arrivé. Les six titres sur l'album ont été créés il y a longtemps. Et je bénis son nom pour cette grâce ", a confié l'artiste musicien évangéliste pasteur et chantre Gabriel Ouédraogo, qui précise s'être engagé dans la musique par passion.

L'évangéliste Pasteur, Gabriel Ouédraogo a indiqué que cet album a pour objectif de sensibiliser et d'évangéliser ses auditeurs. Il a commencé sa carrière musicale depuis son jeune âge dans les années 1974. Déjà, à l'âge de 15 ans, il a commencé avec une guitare sèche. Il jouait la guitare basse dans l'orchestre " Nabas-noogo International " de Larlé, son quartier natal.

Le Pasteur Ouédraogo a indiqué que c'est en 1988 que " Dieu lui a permis de composer douze chants ". Mais ce n'est que pendant les trois dernières années qu'il a commencé la réalisation de l'album. Sur les douze titres composés, seulement six ont vu le jour, a-t-il relevé. Le parrain Aly Congo a exhorté l'artiste à demander toujours l'inspiration divine pour la production du prochain album.

Le Parrain de l'artiste musicien, Aly Congo, a félicité le serviteur de Dieu pour " la profondeur des paroles de l'album inspiré par le Saint Esprit ". Il a soutenu que la dédicace de cet album lui réjouit le cœur car il a vu comment l'artiste a préservé dans sa vocation. " J'ai vu le cheminement de l'homme. Il a servi l'Eternel dans le ministère de la louange et de l'adoration pendant longtemps. Il est un exemple et un modèle de persévérance pour la jeune génération", a précisé Aly Congo.