Gabon: Koula-Moutou - Le Général de Brigade Sosthène Ngari en visite et prise de contact au 5ème Bataillon d'infanterie.

Suite à sa nomination le 09 février 2022, le Général de Brigade Ngari-Sosthène, Chef d'Etat-major de l'Armée de terre par instruction du Chef de l'Etat, par le truchement de madame le ministre de la Défense nationale et du CEMGFA, est en tournée des casernes qui s'inscrit résolument l'armée de terre dans le concept opérationnel et républicain.

Après Oyem, Tchibanga, Mouila, le mercredi 18 mai, le tour est revenu au 5ème Bataillon d'infanterie de Koula-Moutou. Revue des troupes, adresse aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, remise d'équipement de terrain et sportifs et enfin défilés militaires. Le Général de Brigade Sosthène Ngari a invité les militaires à se réapproprier et promouvoir certaines valeurs qui sont essentielles au fonctionnement de l'institution.

Aux chefs, il a demandé de faire preuve d'exemplarité, d'humilité et d'autorité. Aux subordonnés, l'obéissance et le professionnalisme. " En tant que militaires vous êtes de facto soumis au devoir de réserve. Cette exigence vous interdit d'exprimer publiquement vos avis sur certaines questions et divulguer des informations professionnelles sur les réseaux sociaux ".

Le Général de Brigade, Chef d'Etat-major de l'armée de terre a félicité le Commandant Mavioga du 5ème bataillon d'infanterie de Koula-Moutou et son équipe mention spéciale pour le travail accompli lors de l'opération Hippocrate face à la crise sanitaire lié à la covid 19.