Sénégal: Ranérou - Des femmes bénéficient d'une formation en énergie solaire

Toubab Dialao (Rufisque) - Une dizaine de femmes originaires du département de Ranérou (Matam) ont reçu, jeudi, des attestations, au Centre Barefoof Colège international de Toubab Dialao (Yenn), après avoir bénéficié d'une formation de cinq mois sur l'utilisation des kits solaires.

"Ce sont des femmes illettrées qui ont reçu une formation intensive de cinq mois, au terme de laquelle, elles deviennent des ingénieures solaires appelées affectueusement +mamans solaires+ capables d'assembler, de monter, de réparer, de maintenir des systèmes solaires et d'installer tout un équipement et des panneaux solaires sur les toits", a expliqué la directrice du Centre Karine Sarr . Deuxième cohorte de bénéficiaires d'une initiative dénommée "mamans solaires", ces femmes ont été sélectionnées par le centre dans 10 villages de l'arrondissement de Oudalaye, dans le département de Ranérou, où il n' y a pas d'électricité, en rapport avec l'Agence nationale pour l'électrification rurale (ANER) et les autorités administratives et municipales de leur région.

"Elles rentrent dès demain dans leurs villages respectifs accompagnées de quelques formateurs, avec 50 kits solaires chacune, après un séjour au centre où elles ont été formées à comprendre ces équipements solaires, à les manipuler et à les brancher pour avoir de la lumière dans les concessions du village", a expliqué la directrice du Centre Karine Sarr. "Des kits composés de panneaux solaires, de lampes et de matériels connexes que les +mamans solaires+ vont aider à monter au niveau des concessions dès leur arrivée au grand bonheur des populations de ces villages", a-t-elle ajouté.

Interrogée sur le suivi de ces installations solaires, la directrice du Centre a indiqué que les formateurs retourneront dans les localités des bénéficiaires dans un mois pour "voir si tout fonctionne correctement". "Une évaluation se fera aussi tous les six mois, sur la base d'une enquête faite dans les villages pour avoir une idée sur les changements induits par cette électrification solaire et sur l'amélioration de leurs conditions de vie", a ajouté Karine Sarr. Pour la responsable du développement durable de DP World, dont le Groupe a financé la formation, "c'est une histoire qui a commencé avec le centre de par le travail que l'ONG a fait en Inde et un peu partout à travers le monde".

"Nous avons voulu soutenir cette formation pour l'amélioration des conditions de vie des femmes", a-t-il dit. Cet appui entre dans le cadre du volet développement durable de l'entreprise qui "soutient l'autonomisation économique des femmes, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et plein d'autres aspects liés aux Objectifs de développement durable des Nations-Unies", selon Mame Yacine Diop.

Partenaire du centre, le Groupe DP World a financé la formation et offert les Kits scolaires, en plus d'une enveloppe financière pour aider les bénéficiaires à démarrer, une fois chez elles, des activités génératrices de revenus. En effet, au cours des 5 mois de séjour à Toubab Dialao, en plus de l'installation de kit scolaire, elles ont également appris à confectionner des serviettes hygiéniques lavables, à faire du charbon biologique à partir de déchets organiques.

"Un charbon beaucoup plus sain et tout aussi efficace que le charbon de bois pour lutter contre la désertification. Elles savent faire du charbon biologique à partir de déchets organiques. A leur retour, elles vont partager toutes ces connaissances avec leurs communautés", a-t-il ajouté. Mame Yacine Diop a souligné qu'avec ce qu'elles "ont appris dans la fabrication de charbon, de savons, de serviettes hygiéniques, elles pourront lancer de petites activités, se mettre en groupement pour leur permettre de combler le manque à gagner des petites activités qu'elles avaient dans leurs villages".

Pour la première année de subvention, en octobre 2021, DP World a mis sur la table 220 millions de Francs Cfa pour le déroulement de différentes formations et la prise en charge des pensionnaires. Barefoot Collège (collège des pieds nus), une ONG fondée en Inde dans les années 1970 a pour vocation de soutenir les communautés rurales et plus particulièrement les femmes, en leur apportant des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent au quotidien.