Sénégal: Lancement de la phase 2 du projet de renforcement des collectivités territoriales

Nioro (Kaolack) — La deuxième phase du projet de renforcement des collectivités territoriales (PRCT2) a été officiellement lancée, jeudi, à Nioro (Kaolack, centre), lors d'un atelier, a constaté l'APS.

Le projet est financé par la DGD (la coopération Autrichienne) via Broederlijk Delen à hauteur de 315.000 euros (près de 200 millions de francs CFA) pour la période de 2022-2026. Il est mis en œuvre par l'ONG SYMBIOSE Sénégal, une organisation d'appui au développement local dans les communes de Dabaly, de Darou Salam, de Paoscoto, de Kayemor, de Porokhane, et de Taïba Niassene pour la deuxième phase.

"L'objectif visé par le projet est de contribuer à la sécurité alimentaire durable et équitable des ménages du département de Nioro, dans un environnement préservé où les jeunes et les femmes participent à la définition et la mise en œuvre des stratégies de développement de leur terroirs", a expliqué le chargé du projet à l'ONG SYMBIOSE, Mamadou Dramé. Il s'exprimait au terme de l'atelier de lancement du projet. La rencontre a été présidée par le sous-préfet de Paoscoto, Ndeye Madjine Diagne Niang, en présence des élus locaux, des organisations de base et des chefs de service.

"Ce projet s'inscrit dans la continuité d'une phase qui a été déjà exécutée. Et, cette nouvelle phase vise essentiellement l'amélioration des systèmes alimentaires durables à travers le renforcement des acteurs dans la maîtrise des facteurs de production, le positionnement des ménages dans la chaîne de commercialisation, la valorisation des produits issus de l'agro- écologie (...) , la préservation de l'environnement et la participation citoyenne des jeunes et des femmes dans la définition des politiques locales", a ajouté Mamadou Dramé.

Selon lui, " le PRCT2 vise essentiellement les ménages mais en particulier des jeunes et des femmes qui sont au nombre de 1775 dans les six communes bénéficiaires". Il a précisé que les bénéficiaires sont entre autres des producteurs maraîchers, des producteurs de miel, des organisateurs de base, des élus locaux et des agriculteurs. "Dans la première phase du projet nous avons eu à produire des résultats tangibles en matière de production horticole, en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles", a t-il fait savoir.

"Actuellemen, avec les changements climatiques, il y a des impacts négatifs sur le vécu des populations à cause de la dégradation des écosystèmes mais aussi la baisse des productions agricoles", a fait observer la Sous-préfet de Paoscoto, Ndeye Madjiguene Diagne Niang. D'où, dit-elle " l'importance d'un tel projet dont l'objectif est d'aider les populations a assuré une sécurité alimentaire durable". "Nous accueillons avec fierté la phase deux qui va contribuer à la sécurité alimentaire durable et équitable de nos ménages", a salué la présidente de la coopérative des femmes productrices en maraîchage agroecologique de Nioro, Néné Sarr.