Afrique: Pavillon Africain à Cannes - Huawei accompagne 8 lauréats de " Talentueuses Caméras d'Afriques "

Dans le cadre de la 75ème Edition du Festival de Cannes, le Pavillon Africain, coordonné par l'Agence Culturelle Africaine accueille 8 " Talentueuses Caméras d'Afrique " sélectionnées pour représenter les jeunes réalisateurs d'Afrique à ce prestigieux Festival.

A cet effet, le Ministère de l'Économie Numérique et des Télécommunications, en partenariat avec Huawei Office Dakar, accompagne les jeunes talents dans la création de contenus numériques, en offrant des terminaux destinés à la formation. La cérémonie de remise symbolique de ces smartphones s'est tenue ce mardi 17 mai au siège de Huawei à Dakar, en présence Fatoumata Bathilly, lauréate sénégalaise du programme " Talentueuses Caméras d'Afrique " représentant ses colauréats, de Tacko Dieye, chargée de la communication du Ministère de l'Economie Numérique et des Télécommunications, et de Cédric Yang, Directeur général adjoint en charge des relations publiques de Huawei.

" A Huawei, nous sommes convaincus que l'avenir du Sénégal et de l'Afrique en général, ne peut se construire sans un renforcement de l'employabilité des jeunes, en s'orientant vers des filières adaptées au besoin du marché du travail et vers les métiers d'avenir " a confié Cédric Yang de Huawei Sénégal, lors de la cérémonie, manifestant ainsi l'intérêt pour l'accompagnement de la jeunesse et d'avoir pu contribuer à ce projet " c'est avec honneur que nous avons répondu à la sollicitation du Ministère de l'Economie numérique, pour accompagner ces jeunes talents au Festival de Cannes. "

Tacko Dieye du Ministère de l'Economie Numérique et des Télécommunications, a, elle, souligné que " la culture étant un maillon important de notre identité locale, la valoriser est hyper importante ". Selon elle, le partenariat est un " symbole de la transversalité du numérique ". Au nom du Ministre de l'Economie numérique et Télécommunications Yankhoba Diattara, Mme Dieye a également tenu à saluer Huawei pour son support et son soutien pour cette initiative et souhaiter " un franc succès dans le cadre de ce festival " aux lauréats.

L'une des 8 bénéficiaires du don en smartphones, Fatoumata Bathily, qui présentera le projet Tajabone, un court métrage " qui parle de l'immigration et de ceux qui restent après la perte de l'être cher ", a également remercié le Ministère et Huawei pour leur accompagnement.

Organisé par l'Agence Culture Africaine (Cac) sous la tutelle du Ministère de l'Economie Numérique et des Télécommunications et du Ministère de la culture du Sénégal, en partenariat avec Huawei et d'autres entrepreneurs sénégalaises, le Programme " Talentueuses Caméras d'Afrique " est une de formation en cinématographie destinés aux jeunes réalisateurs et réalisatrices africains à l'occasion du Pavillon Africain au Festival des Cannes 2022. Le Sénégal assurant la Présidence de L'Union Africaine a été choisi cette année en tant que porte-étendard du Pavillon Africain.