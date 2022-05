Cote d'Ivoire: 19 mai 2012 - Didier Drogba devient la légende des Blues

Une légende est par définition éternelle.

19 Mai 2012. Le dernier tir de la finale. Il marche à petites foulées vers la surface de réparation. Se saisi du ballon, le caresse... le pose ensuite soigneusement des deux mains sur le point de penalty. Redresse son corps. Un, deux... pas en arrière. Les mains aux hanches. Fixe le coin du p'tit filet, s'avance et frappe. Un shoot bien croisé... Eh bim ! Ça fait goal !!! Les commentateurs de toutes les radios et télés explosent les ondes et les écrans... Le public de l'Alianz Arena de Munich avec...

Avec ce 34e but en C1, Drogba devient la légende des Blues. Quoi qu'il en soit, une légende est par définition éternelle. L'international ivoirien restera, à jamais, comme l'homme du match, ce Chelsea vs Bayern. Une égalisation à la 89e minute (ce haut mouvement frontal qui gicle le cuir dans les filets de Manuel Neuer), un penalty provoqué en début de prolongation, et le tir au but victorieux: À 34 ans, Didier Drogba s'empare du Graal, cette Ligue des champions d'Europe.