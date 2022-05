Afrique: Africa Sports d'Abidjan - Kuyo Téa Narcisse met fin à sa collaboration avec le coach Alain Gouaméné

"L'Africa Sports d'Abidjan a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, à sa collaboration avec le coach Alain Gouaméné et l'ensemble de son staff", rapporte un communiqué signé de son président Kuyo Téa Narcisse et diffusé sur la page officielle facebook du club.

Poursuivant, le club vert et rouge a tenu à remercier le coach Alain Gouamené et son staff. "L'Africa Sports d'Abidjan leur souhaite une bonne continuation et pleins succès dans leurs carrières", peut-on lire dans le communiqué. Qui précise que l'équipe masculine de l'Africa Sports d'Abidjan sera coaché par M. Noël Tosi, de nationalité française. Le staf de ce dernier sera composé de MM. Lago Bailly Guillaume (coach adjoint) et Pépé (préparateur physique).

" Le Président Kuyo m'a clairement dit ce qu'il attend de moi ... il veut des résultats ... et moi j'ai accepté car j'aime les challenges ... Nous allons travailler pour produire de bon résultats ... " a déclaré Noël Tosi lors de la signature de son contrat au Siège de l'Africa Sports à la Riviera. Le nouveau coach de l'Africa Sports a entraîné Nîmes Olympique, Dijon, Angers, Mulhouse et plus récemment le Wydad de Casablanca. Il a également été sélectionneur du Congo et de la Mauritanie.