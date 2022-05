Cote d'Ivoire: Rhdp - Belmonde Dogo aux militants du Plateau - " Ne laissez pas la discorde s'installer entre vous "

Myss Belmonde Dogo, cheffe de délégation du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), a présidé une rencontre entre les comités de base et les militants du parti présidentiel de la commune du Plateau le 17 mai 2022, à la Bibliothèque nationale.

À cette réunion politique, Belmonde Dogo a appelé les militants et sympathisants du parti au pouvoir du Plateau à l'union et la solidarité. " Ne laissez pas la discorde s'installer entre vous ", a-t-elle lancé. La grande famille des houphouëtistes de la commune du Plateau s'est retrouvée autour de Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, par ailleurs directrice exécutive adjointe du Rhdp.

Face aux militants qui ont pris d'assaut la salle de conférence de la Bibliothèque nationale, Belmonde Dogo a rappelé la discipline du parti qui fait obligation à chaque membre actif ou sympathisant d'une formation politique de se soumettre aux décisions de celle-ci. " Vous n'obtiendrez rien dans la désunion et l'indiscipline. Le plus important est de suivre les directives du parti ", a-t-elle martelé, avant d'ajouter : " nous sommes dans le parti et nous devons suivre les directives du parti ".

La directrice exécutive a également enjoint chaque militant à œuvrer au développement du Rhdp dans la commune du Plateau. " Vous devez prendre l'engagement de mobiliser chacun, cinq à dix personnes pour renforcer les rangs du parti ", a-t-elle suggéré. La directrice exécutive adjointe des houphouëtistes est aussi revenue sur l'échec de son parti lors des dernières élections législatives et municipales dans la circonscription électorale du Plateau.

Mettre fin aux échecs:

" Les échecs que le Rhdp a connus ne doivent pas freiner la marche du parti ", a-t-elle indiqué. À cette occasion, Belmonde Dogo a souligné qu'à un moment donné de la vie d'un parti politique, celui-ci doit s'arrêter pour se poser les bonnes questions. " Le Rhdp a décidé de s'arrêter pour connaître le nombre de ses militants ", a-t-elle précisé avant de révéler : " la politique, c'est la réalité du terrain ". Revenant sur les joutes électorales à venir au Plateau, Belmonde Dogo a assuré la coordination Rhdp de ladite commune du soutien du parti présidentiel.

" Pour mieux affûter nos armes pour 2023, nous viendrons en renfort pour vous aider à faire la campagne ", a-t-elle annoncé. Et de lancer aux militants : " le Plateau est un enjeu politique pour le Rhdp et doit lui revenir ". Avant la ministre, Fabrice Sawegnon, ex-candidat malheureux du Rhdp aux législatives de mars 2021 au Plateau, a évoqué les raisons de l'échec de son parti dans la commune des affaires dont la principale, selon lui, est consécutive au manque d'unité au niveau des militants.

" Nous devons travailler à l'unité du parti au Plateau parce que la concurrence profite à nos adversaires. Nous devons éviter les écueils et les erreurs du passé ", a-t-il argué. Ramener la victoire au Rhdp. Pour Fabrice Sawegnon, la commune du Plateau doit revenir au Rhdp. " Nous devons ramener la victoire coûte que coûte, vaille que vaille ", a-t-il déclaré à la grande satisfaction des militants. Cette rencontre politique était le clou d'une opération d'identification des militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix dans la commune du Plateau. Myss Belmonde Dogo a offert la somme d'un million aux structures de base du Rhdp du Plateau, tout en faisant la promesse de rendre fidèlement compte au Directoire du parti présidentiel, les doléances des militants ainsi que leurs aspirations.