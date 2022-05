Cote d'Ivoire: Eredivisie - Touba, " Haller est l'un des meilleurs attaquants d'Europe "

Un grand défenseur du RKC Waalwijk a dévoilé son pire bourreau de la saison en Eredivisie, pointant du doigt Sébastien Haller. L'international ivoirien a réalisé un doublé à l'aller comme au retour, contre ce club cette saison.

L'attaquant de 27 ans est le meilleur buteur de la saison 2021-22 en Eredivisie avec 21 réalisations en 31 apparitions. Haller est à 34 buts, toutes compétitions confondues. Il a été l'une des pièces maîtresses du titre de championnat décroché cette saison par les Lanciers. Naturellement, Ahmed Touba est impressionné par l'attaquant de l'Ajax.

" Il n'y a pas d'attaquants meilleurs et plus complets en Eredivisie. Haller est physiquement très fort. Vous le remarquez également lorsque vous êtes contre lui sur des coups de pied de corner ou des coups francs. C'est toujours difficile de défendre face à un attaquant de grande taille, surtout s'il est aussi bien sur le terrain. ", explique Touba à Voetbal International.

" Avec Haller, en tant que défenseur, vous pensez parfois que vous le contrôlez et neuf fois sur dix vous l'êtes. Mais c'est à peu près cette fois où il te bat. Ce moment vient toujours, semble-t-il. C'est la qualité d'un véritable attaquant de haut niveau, qui ne peut jamais être rebuté à cent pour cent. Ce n'est pas un grand attaquant typique qui n'est fort que dans la tête, c'est la combinaison qui fait de lui un attaquant de premier plan. ", poursuit Touba.

Haller peut mieux faire :

" Haller est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Si tu joues à l'Ajax et que tu décroches le titre de meilleur buteur, alors tu fais partie des meilleurs d'Europe, ça me paraît clair. Regardez ce qu'il a fait en Ligue des champions. J'ai pensé que c'était impressionnant, peut-être même plus impressionnant que ce qu'il a fait en Eredivisie. C'est le meilleur attaquant des Pays-Bas et je pense qu'il peut faire un pas de plus vers une compétition européenne de haut niveau. Il a déjà joué en Angleterre bien sûr, mais maintenant qu'il est plus âgé et plus sage, je le verrai jouer à nouveau dans une ligue supérieure. En Côte d'Ivoire, il a également montré qu'il pouvait bien gérer le haut niveau. ", confie l'international Algérien de 24 ans.