Cote d'Ivoire: Visite à la casse d'abobo - Ce qui s'est passé entre le ministre souleymane diarrassouba et les ferrailleurs

Le ministre Souleymane Diarrassouba a rencontré les ferrailleurs de la casse d'Abobo. Au terme de la visite-terrain qu'il a effectuée, le mercredi 18 mai 2022 à la casse d'Abobo-N'Dotré, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba a rassuré les ferrailleurs qu'il s'engagera à construire des hangars.

Cette visite guidée du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba sur l'espace de 21 hectares pour la construction de la nouvelle casse, les zones décapées par la mairie, le site de 2000 m² retenu pour construire le hangar et le site des 10 hectares actuels abritant les box avait pour but de s'imprégner des conditions de travail des ferrailleurs récemment délocalisés. À cette occasion, il les a rassurés qu'il va construire des hangars pour eux. " Je veux vous rassurer que les 2000m² où il était prévu de construire des entrepôts, des hangars, ce travail va se faire.

Je voudrais rassurer l'opérateur s'il en a la capacité de pouvoir anticiper les travaux parce que le Premier ministre a donné des instructions pour que ce travail soit fait ", a-t-il déclaré. Pour ce qui concerne la problématique des 21 hectares affectés pour la construction de la casse moderne, il a confié que des réflexions sont en cours pour faciliter les travaux. " Nous allons travailler pour bâtir une casse moderne. Ce sont des engagements forts que nous sommes en train de prendre, mais de la part du Premier ministre parce que nous avons noté qu'il est important de régler définitivement les problèmes de la casse de N'Dotré et nous allons travailler ensemble pour que cela soit fait ", a fait savoir Souleymane Diarrassouba. Puis, il a précisé qu'avec l'appui de l'ensemble des collectivités locales, ils travailleront pour trouver des solutions afin que les 10 hectares qui ont été mis à disposition puissent servir aux ferrailleurs.

Bientôt une série de formations initiées en faveur des artisans:

Poursuivant, Souleymane Diarrassouba a fait savoir qu'il initiera une série de formations au profit des mécaniciens de Côte d'Ivoire. " À partir du mois de juillet, nous avons initié une série de formations qui concerne aussi bien les mécaniciens d'Abidjan que d'autres régions de Côte d'Ivoire parce que nous constatons, il y a 20 ans, les mécaniciens apprenaient le métier de façon archaïque, mais aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, il est bon que l'État puisse les former parce que les véhicules sont numérisés, il est bon qu'ils soient assistés. Parce que mieux vous êtes formés, plus vous serez efficaces et vous comprendrez la noblesse de ce métier ", a-t-il annoncé.

Encadré:

Au terme de son discours, les ferrailleurs de la casse d'Abobo ont crié leur ras-le-bol contre le ministre Souleymane Diarrassouba et les autorités communales. Selon eux, la question de libération de certains de leurs membres arrêtés et jetés en prison n'a pas été évoquée par le ministre. D'autres disent qu'ils ont été chassés de leur site d'Abobo-Anador depuis maintenant 5 mois, et ne disposent d'aucun local pour mener leur activité. Outre cela, des artisans ont relevé des cas d'insécurité.