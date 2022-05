Maroc: M'diq-Fnideq - Célébration du 17è anniversaire de l'INDH

M'diq — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) à la préfecture de M'diq-Fnideq a organisé, mercredi au siège de la préfecture, une cérémonie à l'occasion du 17ème anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sous le signe "La phase III de l'INDH, une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes".

Cette rencontre, devenue un rendez-vous annuel, a pour objectifs de renforcer la communication et la convergence des programmes entre les différents acteurs locaux, provinciaux et régionaux, et d'assurer leur adhésion effective à la mise en œuvre des différents chantiers et programmes nationaux, visant à promouvoir le développement économique et social aux niveaux provincial et national.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, a souligné que la philosophie de l'INDH, dans sa troisième phase, repose notamment sur la formation, le renforcement des capacités, le soutien aux initiatives individuelles d'auto-emploi et la promotion de l'entrepreneuriat.

Le gouverneur a relevé que cette phase est devenue l'un des mécanismes et programmes importants visant l'intégration des jeunes dans le processus de développement local et national, et un modèle de développement intégré, grâce à un ciblage efficace ayant placé cette frange de la société au premier rang des priorités des programmes de l'INDH, qui a tenu à investir les capacités et les énergies créatives des jeunes dans la promotion de la dynamique économique et la réalisation du développement local souhaité.

Il a indiqué que le nombre de bénéficiaires des plateformes créées au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq a atteint plus de 2.300 jeunes porteurs d'idées de projets, dont 958 ont bénéficié de l'accompagnement, d'accès à l'information, la formation, le renforcement des capacités et de l'encouragement à la création d'entreprises, tandis que 422 personnes ont été orientées vers les différents programmes de soutien aux porteurs de projets.

Pour sa part, le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la préfecture, Mohamed El Barkouki, a souligné qu'un total de 212 projets ont été financés, à ce jour, avec une enveloppe budgétaire de plus de 26,5 millions de dirhams (MDH), dont 14,74 MDH comme contribution de l'INDH, et le reste du budget a été mobilisé par les porteurs de projets et les institutions partenaires.

Ces projets, qui concernent tous les secteurs, ont permis la création de plus de 500 emplois, dont 194 générés par des entreprises créées par des femmes, auxquels s'ajoutent 11 emplois créés à travers l'accompagnement des petites entreprises et des activités génératrices de revenus au profit des anciens détenus pour la période 2019-2020, et ce en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment des membres du CPDH, des présidents des comités locaux de développement humain, des directeurs des services provinciaux, des représentants d'organismes de la société civile, et de nombre d'acteurs locaux, a été marquée également par la présentation d'un exposé par la directrice provinciale de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), en sa qualité de présidente du comité technique qui assure la sélection des idées de projets.