Maroc: Le FOPREL décerne le "Prix Esquipulas de la Paix" à SM le Roi Mohammed VI

Rabat — Le Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL) a décerné, jeudi, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le "Prix Esquipulas de la Paix", la plus haute distinction de cette organisation parlementaire régionale.

Cette distinction a été attribuée au Souverain suite à une résolution adoptée en ouverture des travaux de la 26ème session extraordinaire du Forum qui se tient, du 19 au 21 mai à Rabat, au siège du Parlement.

L'attribution de ce Prix intervient en signe "d'hommage et de considération à la sagesse et au courage de SM le Roi, qui porte haut l'intérêt général, pour rejeter les divergences et oeuvrer constamment pour réaliser la paix entre les peuples", relève-t-on dans le texte de la résolution.

Le FOPREL, qui compte le Maroc en tant que membre observateur, souligne, dans ce sens, que SM le Roi Mohammed VI est "un modèle à suivre" pour tous ceux qui oeuvrent au respect et à la préservation des valeurs de la paix au sein des différentes cultures et peuples du monde.

Cette distinction vient aussi en reconnaissance des efforts soutenus que le Souverain n'a cessé de consentir, depuis Son accession au Trône, au service de la promotion de la paix, ajoute la même source.

Le "Prix Esquipulas de la Paix" a pour objectif de promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles de l'amitié civique, de l'entente, de la tolérance et de la solidarité entre les peuples, ainsi que le respect des droits de l'Homme, qui sont des composantes de la culture authentique de la paix.

Le Prix est baptisé du nom de la ville guatémaltèque d'Esquipulas qui a abrité la signature par cinq pays d'Amérique centrale (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica) d'une Déclaration (1986) puis des Accords de paix (1987) ayant marqué le début de la marche vers la paix dans cette région.

Créé en 1994, le "FOPREL" est une organisation qui vise à renforcer la mise en place et l'harmonisation des législations des pays membres et à élaborer des mécanismes de consultation entre les présidents de leurs institutions législatives pour relever les défis auxquels la région fait face, en plus de soutenir les études législatives au niveau régional.