Maroc: Célébration à Safi du 17è anniversaire de l'INDH

Safi — Une cérémonie marquant la célébration du 17è anniversaire de l'Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH) a été organisée, mercredi au siège de la préfecture de Safi.

Au cours de cette cérémonie, présidée par le gouverneur de la province de Safi et président du Comité provincial du Développement humain (CPDH), M. Lahoucine Chaynane, il a été procédé à la présentation du bilan de ce chantier social, avec un focus sur le programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, qui s'inscrit dans le cadre des programmes de la phase III de l'INDH (2019-2023).

S'exprimant à cette occasion, M. Chaynane a passé en revue le processus et les différentes étapes franchies par l'INDH, devenue une orientation sans précédent en termes de lutte contre les disparités territoriales, de développement inclusif et de pérennisation d'une culture de solidarité et de cohésion sociale.

Et d'expliquer que l'Initiative repose sur la création d'une convergence effective entre les citoyens, l'autorité, les élus, les associations et les services de l'État, l'instauration d'une bonne gouvernance et la contribution à la canalisation des idées et des méthodes de travail, à travers une approche intégrée et holistique pour que la population locale bénéficie des programmes de l'INDH et, partant, améliorer les indicateurs de développement humain, tout en veillant à assurer le principe de convergence entre les projets de ce chantier et le reste des programmes de développement menés par les différents départements gouvernementaux et les collectivités territoriales.

Le gouverneur a également abordé les principaux axes du programme relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes, qui s'inscrit dans le cadre de la phase III de l'INDH, et vise essentiellement l'intégration effective des jeunes dans l'économie nationale.

Il a dans ce sillage relevé que le nombre de jeunes dont les projets ont été financés dans le cadre de ce programme et qui ont été présentés par des associations prestataires de services, a atteint 170 bénéficiaires (hommes et femmes) ayant lancé leurs entreprises pour un investissement global de 25,63 MDH, auxquels l'INDH a contribué à hauteur de 14,76 MDH.

A l'issue de cette cérémonie, M. Chaynane et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à l'espace des jeunes de l'Association "ENACTUS" et à six autres projets financés dans le cadre du programme relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes.