Maroc: INDH-Béni Mellal - Réalisation d'une multitude de projets à fort impact social

Béni Mellal — Les projets réalisés au niveau de la province de Béni Mellal dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont eu un fort impact social sur l'ensemble des catégories ciblées par les différents programmes de cette initiative royale.

L'INDH a réalisé le long de 17 années de mise en oeuvre des résultats positifs dans plusieurs domaines qui ont eu un impact direct et positif sur les indicateurs du développement humain, ont souligné les participants à la cérémonie de célébration du 17ème anniversaire du lancement de l'INDH sous le signe "la phase III de l'INDH : une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes".

Lors de cette cérémonie, le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, a indiqué que ces projets ont permis de renforcer les compétences et les aptitudes des bénéficiaires qui ont désormais davantage confiance en soi pour réaliser leurs rêves et aspirations.

Le wali s'est attardé à cette occasion sur les principales réalisations enregistrées au niveau de la mise en oeuvre du programme de la phase III de l'INDH relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes.

Concernant le premier axe relatif à l'accompagnement et le financement des TPME durant les phases de création et de développement, M. El Hebil a rappelé la signature en 2020 d'une convention de partenariat de trois ans avec la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRSDISI), ce qui a permis de soutenir 38 projets ayant nécessité un financement global de 12,22 millions de dirhams auxquels l'INDH a contribué de 8,33 MDH, et ce, au profit d'une quarantaine de bénéficiaire.

Pour ce qui est de l'appui apporté aux coopératives et aux entreprises actives dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, l'INDH a soutenu 69 projets ayant mobilisé un financement total de 13,86 MDH et dont la contribution de l'INDH s'élève à 9,66 MDH. Ces projets profitent à 327 bénéficiaires (51 coopératives, 13 auto-entrepreneurs et 4 entreprises).

S'agissant de l'accompagnement de jeunes sur la voie de l'insertion professionnelle, une convention a été signée en décembre 2021 entre la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra et l'association marocaine d'appui et de promotion de la petite entreprise (AMAPPE) en vue d'assurer la formation de 139 jeunes et l'inclusion de 75 d'entre eux au marché de l'emploi.

Le wali de la région a relevé à ce propos que l'inclusion économique des jeunes est une problématique complexe et multidimensionnelle qui requiert des approches innovantes et adaptées aux spécificités régionales, provinciales et locales, soulignant la nécessité pour l'Université de poursuivre les efforts en vue de stimuler l'esprit entrepreneurial et les initiatives novatrices des étudiants de la province.

Il a précisé à cet égard que les quatre plateformes des jeunes mises en place au niveau de la province de Béni Mellal ont accueilli plus de 2.870 jeunes en quête de conseil, d'orientation et d'accompagnement.

Pour sa part, le président de l'université Sultan Moulay Slimane a affirmé que l'université s'emploie à développer son offre de formation qui vise à stimuler l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à encourager les initiatives innovantes, faisant observer que la communauté des étudiants compte un grand nombre de compétences qui ont besoin d'encouragement, d'encadrement et d'accompagnement.

Cette rencontre a été marquée par la présentation par le chef de la division de l'action sociale de la préfecture de la province de Béni Mellal d'un exposé sur le bilan du programme III de l'INDH relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes.

Dans le cadre de la célébration du 17ème anniversaire de de l'INDH, le wali de la région, accompagné du président de la région, du président du conseil provincial et de présidents de conseils communaux, a effectué des visites de projets réalisés dans le cadre de l'INDH notamment l'échoppe solidaire faite par la coopérative agricole Sanad dans la commune Ouled M'Barek et qui profite à 33 femmes et à 6 coopératives partenaires.

Ce projet vise à améliorer les conditions de travail, l'inclusion de coopératives au sein du tissu économique, la valorisation et la commercialisation des produits du terroir et le rayonnement de l'économie sociale et solidaire locale.