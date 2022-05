Maroc: Province d'Aousserd - Célébration du 17ème anniversaire de l'INDH

Aousserd — Une rencontre a été organisée, mercredi au Centre de Bir Gandouz (province d'Aousserd), dans le cadre de la célébration du 17ème anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sous le signe "Phase III, une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes".

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province d'Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, a souligné que l'INDH découle d'une vision holistique qui allie démocratie politique, efficacité économique et cohésion sociale, notant qu'elle est une initiative inédite de par son approche visant à réduire les disparités territoriales, promouvoir le développement intégré, et consacrer la culture de solidarité et de cohésion sociale.

M. El Jaouhari a, dans ce sens, indiqué que la troisième phase de l'INDH (2019-2023) a accordé une importance capitale et renouvelée à la promotion du capital humain, via le lancement d'une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus innovantes qui contribueront à améliorer la qualité des offres et d'opportunités d'emplois.

Ces initiatives visent à contribuer au développement des compétences et des capacités des entrepreneurs et à faciliter leur accès aux fonds nécessaires, à travers le programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la province d'Aousserd, Ibrahim Zeriguinate a présenté un exposé dans lequel il a mis l'accent sur le bilan des projets du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, durant la période de 2019 à 2022.

Dans ce cadre, M. Zeriguinate a fait savoir que 27 projets ont été financés dans le cadre dudit programme en 2019, pour un coût total de 1,98 millions de dirhams (MDH), avec un taux de réalisation de 100%.

Une enveloppe de 1,98 MDH a été allouée au programme au titre de l'année 2021, a-t-il précisé, faisant savoir que la plateforme des jeunes a reçu 502 candidats, dont 412 ont déposé leurs dossiers, permettant la sélection de 106 projets dans la phase pré-création et 17 projets réalisés à 85%.

Au cours de l'année 2021, plus de 3,14 MDH a été accordés au programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes à travers trois programmes. Quelque 112 porteurs de projets ont bénéficié de l'accompagnement technique à l'étape de pré-création, dans l'axe "appui à l'entreprenariat", tandis que 31 projets ont été soutenus à l'étape post-création, avec un taux d'exécution estimée à 65%.

Concernant l'axe du soutien à l'économie sociale et solidaire, 33 projets ont été reçus et 5 projets ont été soutenus, avec un taux de réalisation de 60%. Quant à l'axe relatif à l'appui à l'employabilité, 11 formations ont été programmées, avec un taux de réalisation de 90 %.

Pour l'année 2022, plus de 3,14 MDH ont été programmés dans le cadre de l'axe "appui à l'entrepreneuriat chez les jeunes" dans le sens où 163 projets ont été sélectionnés dans la phase pré-création réalisés à 100%.

Pour sa part, la représentante régionale de la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), Rim Assad a présenté un exposé dans lequel elle a mis l'accent sur les prestations de la plateforme des jeunes à Bir Gandouz et à Dakhla.

A l'issue de la réunion, le gouverneur de la province d'Aousserd et la délégation l'accompagnant se sont rendus aux stands aménagés au profit des jeunes porteurs de projets financés dans le cadre de la 3éme phase de l'INDH ayant trait à des secteurs d'activité divers, notamment à la valorisation des produits de terroir, l'artisanat et les services.