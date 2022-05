Afrique: Journée mondiale de l'Afrique - Un débat sur la place du continent dans le 21ème siècle organisé à Genève

Le journaliste sénégalais Hadji Gorgui Wade Ndoye, accrédité auprès des Nations-Unies à Genève, directeur du magazine ContinentPremier et correspondant permanent du quotidien " Le Soleil " de Dakar, organise à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, vendredi 25 mai, un grand débat intitulé " Quelle place pour l'Afrique dans le 21ème siècle ? ".

En apothéose de ce banquet intellectuel, notre confrère propose également " un banquet culinaire mettant en valeur le savoir-faire culturel du Sénégal ". D'éminentes sommités intellectuelles comme le Médecin-colonel Ibrahima Socé Fall, Pr Didier Péclard du Département de science politique et relations internationales de l'Université de Genève, Pr Gilles Carbonnier, Economiste, Vice- Président de la Croix Rouge Internationale (Cicr) et Felwine Sarr, Professeur d'économie et de philosophie africaine, écrivain, essayiste, éditeur et musicien, animeront les panels qui seront modérés modérés par Mme Mama Anne.

Cette occasion, selon E.H. Gorgui W. Ndoye, sera aussi celle de célébrer les 18 ans du lancement au Club suisse de la presse, à Genève, du magazine panafricain en ligne Continent Premier et les 3 ans du " Gingembre Littéraire " dont trois éditions ont eu lieu dans plusieurs villes sénégalaises autour du " Vivre Ensemble ". Le débat sera suivi d'une soirée de gala avec une animation musicale.

Pour l'occasion, des artistes africains et suisses sous la houlette de Dr. Momar Seck ont mis à disposition des œuvres, des écrivains et de jeunes entrepreneurs ont, également, offert des articles pour la vente aux enchères et une tombola " afin de contribuer au financement de l'association organisatrice dont les activités sont largement financées sur fonds propres et par des individualités ".