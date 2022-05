Togo: Dynamisme des collectivités territoriales togolaises

Le maire de la ville de Kpalimé (commune Kloto 1), Winny Yawo Dogbatsè, a été élu à la présidence du Forum régional des maires de la CoM SSA.

La Faitière des communes du Togo (FCT) s'est félicitée de ce choix dans un communiqué publié à l'occasion des rencontres Africités au Kenya. 'Il s'agit d'une reconnaissance du dynamisme des collectivités territoriales togolaises dans la prise en compte des questions climatiques et environnementales pour la réalisation des Agendas mondiaux 2030 et 2063', indique le texte.

La Convention des maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA) est un catalyseur majeur de l'action climatique locale dans la région, avec l'engagement politique de plus de 240 gouvernements locaux. Le but de CoM SSA est d'aider les gouvernements locaux à passer de la planification à la mise en œuvre, en mettant l'accent sur le déblocage du financement climatique au niveau local.

L'initiative CoM SSA est une action de l'Union européenne (UE) qui soutient la dimension extérieure du pacte vert européen, car les défis mondiaux du changement climatique et de la dégradation de l'environnement nécessitent une réponse mondiale. Dans le même temps, le CoM SSA s'efforce de renforcer le partenariat Afrique-UE et soutient l'Agenda 2063 de la Commission de l'Union africain