Afrique Australe: Le drame de Durban, frappée par des inondations en avril, a des conséquences pour toute l'Afrique australe.

Johannesburg — Les pluies exceptionnelles qui ont frappé en avril la province du KwaZulu-Natal, dans l'est de l'Afrique du Sud, ont fait plus de 400 victimes dans tout le pays, provoquant des glissements de terrain et des inondations. La ville de Durban a été gravement touchée. Son port, le plus fréquenté d'Afrique subsaharienne et porte d'entrée du cœur industriel de l'Afrique du Sud, a été contraint de réduire ses activités en raison des dégâts subis.

Le fonctionnement réduit du port de Durban a de graves répercussions non seulement sur l'économie sud-africaine (environ 60 % des exportations sud-africaines transitent par le port de Durban), mais aussi sur celle des pays voisins et éloignés. Par exemple, les exportations de cobalt extrait en République démocratique du Congo, qui transitent par le port d'escale sud-africain, ont été perturbées. Une autre infrastructure locale importante qui a été endommagée est la raffinerie de Durban dont la suspension des opérations a un impact sur l'économie nationale et régionale, sans parler des dommages causés par la contamination due au déversement d'hydrocarbures provenant des gisements endommagés.

Il y a aussi la tragédie des familles laissées sans abri par les inondations. La solidarité de l'Eglise catholique leur est venue en aide. Plus d'une centaine de familles ont reçu des colis alimentaires donnés par Caritas Durban le 14 mai. La livraison a été effectuée par une délégation conduite par le président de Caritas Durban, Mgr Siegfried Mandla Jwara, archevêque de Durban, accompagné de Mgr Peter Wells, nonce en Afrique australe, ainsi que de son premier secrétaire, Mgr Dario Paviša, qui ont visité trois des zones touchées par les inondations dévastatrices.

Le Nonce Apostolique a transmis la solidarité du Saint Père et a noté que le Pape François a promis ses prières et sa préoccupation pour ce qui se passe dans les zones touchées par les inondations. L'archevêque Wells a également rappelé l'engagement du Saint-Père à ce que les pays du Sud reçoivent une aide pour faire face à l'urgence causée par le Covid-19 et l'envoi par le Pontife de fonds pour l'achat d'aide alimentaire car il est préoccupé par la sécurité alimentaire en Afrique australe.