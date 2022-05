Somalie: Avec le nouveau président, la paix et la coopération pour la Corne de l'Afrique

Mogadiscio — " L'élection du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, lundi 16 mai 2022, ouvre de nouvelles possibilités pour la paix et la coopération dans la Corne de l'Afrique et en particulier avec l'Ethiopie ". C'est ce qu'a déclaré à l'Agence Fides le professeur Sonkor Geyre, président de l'Institut pour le fédéralisme et l'analyse de la sécurité (IFSA).

Après 15 mois d'atermoiements, la Somalie a un nouveau président. Mohamud, qui a dirigé le pays de 2012 à 201, a été élu par des députés et sénateurs qui ont voté sous une tente dressée près de l'aéroport de Mogadiscio, placé sous couvre-feu, et est le premier président à être réélu.

Dans l'interview accordée à l'Agence Fides, le professeur Geyre, qui est également l'une des personnalités les plus en vue en Somalie pour la construction des processus de paix et un profond connaisseur de l'Éthiopie, a souligné la nécessité pour les pays de la Corne de l'Afrique de rechercher une politique qui apporte des avantages communs. "La Corne de l'Afrique a besoin de se développer. La région dispose de ressources suffisantes, d'un marché énorme, nous avons de très bonnes ressources humaines, ce dont nous avons besoin, c'est d'un leadership qui se tourne vers l'avenir et unifie le programme de développement commun."

"L'Éthiopie, poursuit-il, est un pays très important pour la Somalie. Nous travaillons depuis longtemps à une vision commune pour la Corne de l'Afrique, et le nouveau président somalien possède les compétences et l'expérience nécessaires pour continuer à renforcer ces relations, tant dans le domaine de la sécurité que dans celui du commerce et du développement".

Il convient de mentionner que l'Éthiopie est l'un des pays africains qui a le plus soutenu les efforts de consolidation de la paix en Somalie. La force de maintien de la paix compte actuellement 4 000 soldats éthiopiens, qui contribuent à la lutte contre les terroristes d'Al-Shabaab, qui contrôlent de vastes régions du centre et du sud de la Somalie. .