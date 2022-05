Algérie: Riche participation algérienne à la manifestation "Portes ouvertes des ambassades" à Washington

WASHINGTON-L'Algérie a pris part à la manifestation "Portes ouvertes des ambassades" (Around the World Embassy Tour), tenue récemment à Washington avec un riche programme culturel reflétant le richesse et la diversité du patrimoine algérien.

Dans ce cadre, l'ambassade d'Algérie à Washington a proposé à ses visiteurs une exposition de peintures, d'objets d'artisanat, de bijoux et de tenues traditionnels ainsi que de nombreux ouvrages littéraires et en lien avec l'histoire millénaire de l'Algérie et ses nombreux sites archéologiques témoins d'un riche patrimoine culturel et d'une grande diversité culturelle.

Lors de cette journée, un film documentaire présentant les sites archéologiques et touristiques d'Algérie et ses richesses naturelles et culturelles a été projeté en boucle, en plus d'une animation musicale assurée par une troupe reflétant le riche répertoire algérien, et de la mise en avant de l'art culinaire.

Cette première participation algérienne aux "Portes ouvertes des ambassades", a été marqué par une affluence considérable des visiteurs, dont le nombre a dépassé les 2400 personnes, selon les organisateurs, tous ayant grandement apprécié le potentiel touristique et la richesse culturelle de l'Algérie et beaucoup d'entre eux s'étaient enquis des conditions de visite en Algérie.

L'édition 2022 des "Portes ouvertes des ambassades" réuni une trentaine participants d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine à l'image des ambassades d'Arabie Saoudite, de la Tunisie, de la Libye, de l'Irak ou encore d'Afrique du Sud.

Organisée par la fondation américaine à but non lucratif,"Cultural Tourism DC", en partenariat avec le département d'Etat américain, cette manifestation vise à donner accès aux ambassades et chancelleries des ambassades accréditées à Washington pour offrir au public américain l'opportunité de découvrir le patrimoine culturel des pays participants.

La fondation "Cultural Tourism DC", qui organise ces Portes ouvertes au mois de mai de chaque année, œuvre, selon son site Internet, à "offrir au public des expériences ludiques et enrichissantes dans le domaine du patrimoine culturel et de l'échange".