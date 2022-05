Ile Maurice: Enquête | Comment vivait Peter Uricek... ... il jouait au guide touristique au Morne et était un "gentleman" selon ceux qui le côtoyaient

Peter Uricek vendait bien une boisson à base de fruits ou de thé qu'il livrait à quelques commerçants de Rose-Hill et de Port-Louis. Il installait d'abord le distributeur ou post mix machine et les clients lui commandaient du sirop concentré qu'ils mélangeaient avec de l'eau avant de vendre les boissons glacées et sucrées.

Selon une source, il fabriquait lui-même le sirop mais on n'en a aucune preuve. Ce qui est sûr, c'est qu'il importait aussi d'autres boissons et biscuits, notamment de la Slovaquie. Les autorités devraient pouvoir retracer ces importations. Si oui, pourquoi le PMO a-t-il qualifié Euro-Cola de "Shell Company" ? De toute façon, si le Slovaque ne faisait qu'importer et distribuer, on se demande pourquoi l'Economic Development Board a jugé bon de lui accorder un Occupation Permit.

Son adresse officielle était à la rue Meldrum, à Beau-Bassin, où il gérait aussi son business. Dans le voisinage, on se souvient de lui comme quelqu'un de "très gentil", un "vrai gentleman" qui partageait parfois ses produits et même des plats et gâteaux slovaques. Il ne parlait pas beaucoup car il ne maîtrisait pas encore bien l'anglais et le créole. Des voisins avaient remarqué la présence de membres du CID qui demandaient des informations sur le Slovaque. Et lorsque ce dernier s'est pointé à Beau-Bassin, il a été arrêté.

Un opérateur touristique employait Peter Uricek comme guide pour les touristes slovaques et tchèques. Il nous dit comment ces derniers et lui-même étaient plus que satisfaits de sa prestation. Le Slovaque connaissait bien les montagnes et les autres coins à visiter. Il faut dire que Peter Uricek était un amoureux de la nature, selon nos sources.

D'ailleurs, on peut le voir sur Youtube dans une vidéo intitulée "Le Morne - Hiking Mauritius with Peter". On le voit aussi sur une autre vidéo parmi une foule de volontaires qui aidaient pour contenir la marée noire à la suite de la catastrophe Wakashio à Mahébourg. Il aurait aussi participé à plusieurs campagnes de nettoyage de l'île surtout pour le ramassage de bouteilles en plastique dans les forêts.

Un de ses concitoyens de même que les voisins à BeauBassin avouent qu'il est difficile de croire, en le voyant toujours serviable, que Peter Uricek serait mêlé à ces affaires de drogue dont on l'accuse, tout en nous avouant ne rien connaître sur son passé.

En tout cas, s'il est vrai que l'homme est bien ce dangereux criminel comme nous l'a décrit Pravind Jugnauth, le Slovaque aura bien caché son jeu chez nous...