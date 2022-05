Ile Maurice: Maurice en route pour devenir un media hub

Media City Mauritius, qui a été créé pour développer un Media Hub avec une portée internationale, a signé un accord avec Broadcasting Center Europe (BCE) pour établir un Broadcast Centre à la Media City qui sera située à Beau-Plan.

Les entreprises internationales présentes dans les Media Cities en Europe et en Asie cherchent à s'implanter sur le continent, mais rencontrent souvent des difficultés et les pôles audiovisuels existants en Afrique restent limités dans leur offre par rapport à la demande technologique. C'est dans le but de pallier ces manques que Media City Mauritius a signé l'accord avec le BCE.

Ce centre comprendra trois studios pour des productions audiovisuelles, des news room et des régies de production, entre autres. Le but de ce Broadcasting Centre est de permettre aux acteurs du secteur de bénéficier d'une plateforme technologique qui répond à leurs besoins en moyens techniques de production. "Nous lançons le projet de ce Broadcasting Centre pour saisir l'opportunité que constitue la croissance de la demande dans le secteur industriel de la communication, des médias et du divertissement sur le continent africain, et offrir une infrastructure de pointe qui fait défaut dans la région", a déclaré Najib Gouiaa, CEO de la Media City Mauritius.