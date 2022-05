Sénégal: Développement de la culture - Macky Sall liste ses chantiers

Le Président de la République, Macky Sall est revenu sur ses ambitions pour la Biennale Dak'Art et le développement de la culture. Présidant la cérémonie d'ouverture de la 14e édition hier, jeudi 19 mai, il a listé ses chantiers qui visent à "placer la culture au centre des stratégies de développement de nos pays".

"Il est vrai que le produit des ventes d'art africain s'est multiplié ces 20 dernières années. Pour autant, il n'a pas donné la pleine mesure de son potentiel. C'est dire que le talent seul ne suffit pas. Il faut créer un environnement stimulant qui intègre méthodiquement la formation pour soutenir la montée en puissance de l'art contemporain africain. C'est la raison pour laquelle je tiens beaucoup à la construction de l'Ecole nationale des arts et des métiers de la culture que je construisais à la nouvelle ville de Diamniadio.

Cette nouvelle école devra permettre à la communauté artistique de se réinviter dans ses métiers et dans ses projets. Elle permettra aussi de s'ouvrir davantage aux nouvelles technologies pour rester connecter au monde", a dit Macky Sall. Selon lui, les recommandations issues des précédentes Biennales vont être suivies.

"Le suivi est assuré par mon gouvernement sur les questions telles que la propriété intellectuelle, en particulier le statut de l'artiste dont la loi a été votée par l'Assemblée nationale depuis le 30 décembre 2020, les mécanismes de financements innovants de la culture, le mécénat et la fiscalité des entreprises.

Nous allons faire des aménagements pour que les entreprises privées comme publiques puissent financer l'art et la culture. Le marché de l'art qui devrait permettre de transformer le potentiel esthétique en valeur économique, le programme spécial d'acquisition par l'Etat et ses démembrements des œuvres artistiques et surtout l'application de la loi 68-02 du 4 janvier 1968 relative à la décoration des bâtiments publics ou recevant du public", a déclaré le Chef de l'Etat.

A cette liste de chantiers, il a ajouté "l'utilisation intelligente du numérique aussi bien dans la création que dans la circulation des œuvres", la construction du mémorial de Gorée sur l'esclavage ainsi que le mémorial Le Joola.

"Il en est de même pour les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les 46 départements du Sénégal qui offriront aux jeunes talents un accès aux métiers des arts et de la culture entre autres", dira le Chef de l'Etat qui dit aussi penser à "la création d'un fonds de soutien à la participation aux grands évènements du monde pour contribuer à la promotion de nos œuvres d'art" et à "d'autres subventions pour accompagner le salon national des arts visuels". Sans oublier l'aménagement de l'ancien palais de justice pour en faire un palais des arts.