Cote d'Ivoire: Sakassou - Le délégué du Conseil national des jeunes engagé sur le chemin du développement

Arthur Fred Kouamé a été investi délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci), le dimanche 15 mai 2022, au centre culturel de Sakassou, par Jules M'Bra Kouadio, conseiller technique au bureau exécutif national du Cnjci, par ailleurs, délégué dudit conseil du département de Béoumi. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Bonaventure Tiégbé, préfet du département de Sakassou.

Une investiture placée sous le thème : " Jeunesse unie pour booster le développement économique en vue de renforcer la cohésion sociale entre les fils et filles de Sakassou ". Le délégué du Cnjci nouvellement installé a pris l'engagement de tenir la promesse pour une jeunesse dynamique, respectueuse et responsable. " Toute notre énergie sera consacrée à la construction d'une jeunesse qui s'engage sur le chemin du développement de Sakassou ", s'est engagé Arthur Fred Kouamé. Non sans rassurer les jeunes au sujet du Cnjci qui, selon lui, n'est pas un parti politique et n'a pas de coloration politique.

Bonaventure Tiégbé s'est réjoui du thème choisi qui, selon lui, est la preuve que les jeunes ont compris que ce qui est essentiel pour Sakassou, c'est le développement. " Chers jeunes, déjà votre contribution est fortement ressentie et appréciée par tous. Nous sommes là pour vous soutenir ", dira-t-il.

Pour sa part, Dr N'Dri Kouamé, cadre de Sakassou, en tant que parrain, s'adressant à ses filleuls, a émis son souhait de les voir responsables et engagés à participer par leur travail au développement et à l'émergence de Sakassou. Pour que cet engagement profite à la communauté, il les a exhortés à se départir des propos et comportements susceptibles de mettre en mal leur cohésion.

Assi Séka Ayié, directeur départemental de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique de Sakassou, a saisi l'occasion pour lancer un appel. " Nous voulons avoir une jeunesse responsable, solidaire et unie pour un Oualêbo rayonnant ", a-t-il souhaité. Notons que c'est le 14 juillet 2021 avec plus de 52% de voix qu'Arthur Fred Kouamé avait été réélu à la tête du Cnjci de Sakassou, pour un mandat de 3 ans.