Cote d'Ivoire: Tchologo - Filière coton - Les meilleurs producteurs et organisations agricoles célébrés

La Société d'exploitation cotonnière Olam a organisé, le mardi 17 mai 2022, une cérémonie de distinction des meilleurs producteurs de sa zone d'exploitation dans les localités de Ferkessédougou, Ouangolodougou et Kong. Cette zone compte 20.000 producteurs, 500 agents dont 300 permanents.

Cette célébration de l'excellence pour la campagne 2021-2022 qui a enregistré une production comprise entre 101.000 et 102.000 tonnes de coton, a eu lieu au complexe socio-culturel et sportif de Kong. En présence des autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses et des populations sorties nombreuses pour la circonstance. La remise des chèques d'une valeur de 43 millions de FCfa pour la construction de latrines dans les centres de santé des villages de Korowita et de Nafana, la construction de pompes hydrauliques villageoises dans les localités de Madoutogo, Kangala, Kongodjan, Sékoutogo/Zepo dans la zone de Téhini, constitue l'un des temps forts de cette cérémonie.

Mais également, la remise des prix aux meilleurs producteurs, aux meilleures Organisations professionnelles agricoles (Opa) et de prix spéciaux composés, entre autres, de numéraires, tricycles, motos, chaises, trophées, certificats, complets de pagne, téléphones, bons de carburant, intrants et engrais. " Ce genre d'initiative peut contribuer à encourager les cotons culteurs, à booster la production tout en permettant aux acteurs de la filière coton de vivre décemment du fruit de leur dur labeur. Cette célébration va permettre de les mettre en avant, en lumière et de reconnaître leur mérite ", a salué Doua Bi Lezié, secrétaire général de la Préfecture représentant le préfet de Kong.

Le Directeur général d'Olam a décliné quelques priorités et perspectives pour les prochaines campagnes cotonnières. " Nous comptons résolument améliorer très significativement le bien-être de nos producteurs et leurs conditions de travail. Pour ce faire, nous mettrons l'accent sur la mécanisation dont un aperçu vous a été présenté, à travers le motoculteur et le semoir "nôgôya", qui signifie aisance, facilité, réduction de la pénibilité du travail en langue locale malinké. Le volet social connaîtra un accroissement conséquent en termes d'appui pour la réalisation d'infrastructures de base adaptées et adéquates aux besoins des producteurs de notre bassin d'exploitation ", a fait savoir Touré Jean-François. Par la voix de Ouattara Fousseni Abass, les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance à la Société d'exploitation cotonnière. Ils ont pris l'engagement de ne pas dormir sur leurs lauriers en vue de contribuer à la renaissance de la filière coton ivoirienne.