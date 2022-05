Afrique: 7ème réunion du Groupe de Travail sur l'Accession de l'Union des Comores à l'OMC sous la présidence du Maroc

Genève — Le Groupe de Travail sur l'Accession de l'Union des Comores à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a tenu, jeudi à Genève, sa 7ème réunion formelle, sous la présidence du Maroc.

Présidée par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, la réunion a été l'occasion de faire le bilan des négociations bilatérales entre l'Union des Comores et les Etats membres de l'OMC sur l'accès aux marchés, d'examiner la nouvelle version du projet de rapport du Groupe de travail suite aux réponses fournies par les Comores aux questions additionnelles posées par les membres et l'état d'avancement du "plan d'action législatif pour assurer la conformité des lois nationales avec les accords de l'OMC" et enfin, déterminer les prochaines étapes des travaux de ce Groupe de travail.

Lors de cette réunion, M. Zniber a salué le travail que les Comores ont accompli depuis la 6ème réunion du Groupe, tenue en septembre dernier, pour achever leurs négociations bilatérales, avec les Etats membre de l'OMC, couronnées par la signature avec les Etats-Unis et l'Union Européenne. Il a rappelé, en outre, que l'accession des Comores demeure le dossier le plus mature, et que l'objectif établi d'achever l'adhésion de l'Union des Comores à l'OMC, avant la fin de cette année est devenu plus réalisable que jamais.

Par ailleurs, l'ambassadeur a réitéré sa vive incitation aux délégations à faire preuve de davantage de flexibilité et œuvrer à parachever ce processus d'accession au temps imparti.

Il a également exhorté le Secrétariat de l'OMC à continuer de fournir l'assistance technique nécessaire pour accélérer ce processus, en particulier dans les domaines où les Comores auraient besoin d'accompagnement spécifique.

Cette réunion a été marquée par la présence d'une importante délégation comorienne, conduite par Mze Abdou Mohamed Chanfiou, ministre des Finances, du Budget et du Secteur bancaire, Négociateur en Chef, ainsi que le vice-président de l'Assemblé nationale.

Le ministre comorien a réitéré l'engagement de son pays à achever rapidement les négociations en vue de l'accession, notant que le Parlement des Comores continue d'intensifier l'agenda législatif conformément aux engagements pris.

Plusieurs groupes régionaux notamment l'Union Européenne, le Groupe Africain, le Groupe Arabe et le Groupe des Pays les Moins Avancés PMA, ainsi que des Etats membres de l'OMC, particulièrement les Etats-Unis, la Chine, le Canada, le Brésil et le Sultanat d'Oman se sont tous félicités des efforts déployés par les Comores sur le plan législatif pour mettre son régime économique et commercial en conformité avec les règles de l'OMC.

Pour sa part, la délégation du Maroc, aux travaux de cette réunion, a prononcé une déclaration dans laquelle elle a réitéré son soutien continu à l'accession de ce pays frère à l'OMC.

Le Maroc a salué ainsi, la ferme détermination des autorités de l'Union des Comores à adopter les législations nécessaires, tout en encourageant leurs efforts indéniables pour harmoniser leur arsenal législatif et juridique et l'aligner aux règles et prescriptions du protocole d'accession à l'OMC.

Le Maroc est persuadé que cette accession à l'OMC ouvrira la voie du développement économique et social de l'Union des Comores et contribuera également au renforcement du rôle du système commercial multilatéral en tant que régulateur du commerce mondial et, à ce titre, le Maroc s'est tenu à disposition pour apporter sa contribution active et son accompagnement dans l'achèvement de ce processus.

En effet, et tenant compte de la qualité des relations bilatérales, et l'intensité de la coopération multiforme et multisectorielle entre les deux pays, consacrée par la tenue de la 1ére session de la Grande commission mixte Maroc-Union des Comores, le 31mars dernier à Dakhla, marquée par la signature de 11 accords, conventions de coopération et mémorandums d'entente portant sur plusieurs axes de la coopération bilatérale, le Maroc a souligné qu'il n'épargnera aucun effort dans le soutien et l'accompagnement du processus d'accession de l'Union des Comores à l'OMC.