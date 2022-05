Congo-Kinshasa: Expertise France au pays - Rima Le Coguic tient au renforcement d'un partenariat stratégique en matière de croissance durable

Madame Rima Le Coguic, Directrice Générale Adjointe d'Expertise France a été en mission du 10 au 12 mai 2022 à Kinshasa. Sa visite s'inscrit dans le but de formaliser l'intégration d'Expertise France à la convention d'établissement qui lie l'Agence Française de Développement et la République Démocratique du Congo depuis 1976.

Tout à tour, elle a, pendant son séjour, convergé avec Nicolas Kazadi, ministre des Finances et Safia Ibrahim, directrice de l'Agence Française de Développement en RDC. Les discussions ont été organisées sous la supervision de Bruno Aubert, Ambassadeur de France en RDC.

Cette intégration, renseigne un communiqué de l'Ambassade, est l'une des toutes premières réalisées depuis qu'Expertise France est devenue une filiale du groupe AFD, complétant l'éventail des outils de partenariat qu'offre la France en faveur de la RDC, pays prioritaire pour le Groupe AFD.

Cette convention permettra à Expertise France de mobiliser davantage d'expertise française, internationale et nationale, lui garantissant une agilité, une rapidité et une flexibilité dans le développement et la mise en œuvre de ses programmes internationaux de coopération technique qui répondent aux défis environnementaux, sanitaires, sociaux-économiques et sécuritaires auxquels les Etats sont confrontés.

En RDC, apprend-on, Expertise France contribue déjà au renforcement du système de santé et à la mobilisation contre les pandémies et développe des actions en appui à la réforme du secteur de la sécurité dans le cadre d'une mise en œuvre financée par l'Union Européenne, et accompagnera la protection du capital naturel et de la biodiversité.

Il faut noter qu'Expertise France fournit un appui technique au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La convention ainsi renforcée répond à l'ambition du protocole d'entente pour un partenariat stratégique en matière de croissance durable et inclusive signé le 07 décembre dernier entre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et Rémy Rioux, directeur général du Groupe AFD, portant sur un objectif d'engagements de 500 millions d'euros sur la période 2022-2025 en présence du Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo.

Rappelons que le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Cette structure française s'occupe du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable. A travers sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et d'Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient. Il construise avec ses partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Ses équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outremer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs - le climat, la biodiversité, la paix, l'égalité femmes-hommes, l'éducation ou encore la santé. AFD contribue ainsi à l'engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

Tandis qu'Expertise France est une Agence publique qui joue le rôle de l'acteur interministériel de la coopération technique internationale. Filiale du groupe Agence française de développement, Expertise France est deuxième agence par sa taille en Europe. Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents sur des sujets liés à la gouvernance, la paix et la sécurité, le climat, la santé, l'éducation, entre autres domaines. Elle intervient sur des domaines clés du développement et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD).