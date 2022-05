Madagascar: Rougail - Identité Culinaire du Sud-Ouest de l'Océan Indien

Oui, la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien a une riche tradition gastronomique. Tomate, oignon vert, gousse d'ail, un peu de gingembre, un peu de citron, qui n'a jamais goûté à cet art culinaire de Mayotte à la Réunion en passant par Maurice et Madagascar ? Restaurants et gargotes l'ont dans leurs menus.

Parce que le rougail est populaire dans ces îles, il existe de nombreuses variantes régionales. Il peut être préparé à partir de nombreux ingrédients différents, la base demeure dans la saveur. Puisqu'il est à base de la tomate, les valeurs nutritionnelles contiennent 90% d'eau, est le rougail est aussi une importante source de vitamines : A, B3, B6, E et K, de minéraux.

Du culinaire au culturel. L'identité culturelle fait partie de l'identité d'une personne, ou de sa conception de soi et de sa perception de soi, et est liée à la nationalité, l'ethnicité, la religion, la classe sociale, la génération, la localité ou tout type de groupe social qui a sa propre culture distincte. La gastronomie représente un facteur d'identité très important pour les habitants des îles du Sud-Ouest de l'Océan Indien.

La tradition culinaire locale devient un élément constitutif de l'identité régionale. En effet, la richesse naturelle est mise en avant. La diversité régionale reflète d'ailleurs la multiplicité de la biodiversité et des formes de vie que ceux-ci abritent. Chaque cuisine locale repose sur une combinaison originale d'aliments, et les marmitons ont conscience que les ingrédients et les méthodes utilisés sont propres à la région, de même que les plats et les formes de convivialité qui en découlent.

Dès lors, en goûtant l'achard de tomate, les Mahorais, Malgaches, Mauriciens, Réunionnais, se retrouvent dans cet art culinaire qui les rassemble. Ici le rougail incarne l'indianocéanie ! Le mot " indianocéanique " est d'abord utilisé pour définir l'art de l'Océan Indien présenté comme revêtant des spécificités, mais partageant un substrat commun. Il définit ainsi le climat et le métissage psychique communal de divers pays et races mêlées qui composent le substrat des îles australes de l'Océan Indien.

Il se manifeste à travers le brassage des ethnies, des coutumes, des pensées et croyances ainsi que des littératures. La cuisine reflète également ce point de jonction entre les îles, le dynamisme de la société. Les habitants de la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien ont un point de convergence. L'art culinaire, la sculpture et la mixité pluridimensionnelle constituent un dénominateur artistique culturel commun dans l'espace Indianocéanie ".

Point de rencontre. La rencontre et la fusion des traditions, us-et-coutumes dans les îles du Sud-Ouest de l'Océan Indien est la conséquence des rencontres entre les asiatiques, les africains et ceux du Moyen-Orient au XIIème siècle. Confrontés aux nécessités de la vie commune, des peuples aussi différents par leur culture originelle, Indo-mélanésiens, africains, arabes, créent de nouveaux modes de vie dans les îles du Sud. L'art culinaire est un patrimoine unissant les six îles, Madagascar, les Comores, La Réunion, l'Île Maurice et les Seychelles.