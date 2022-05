Madagascar: Basket - N1A - AS Fanalamanga coiffe COSFA

Les joueurs de Fanalamanga ont remporté la victoire sur le fil.

Au terme d'un match intense et musclé, les basketteurs de Moramanga ont arraché la victoire sur le fil par 60 à 59.

L'équipe de l'AS Fanalamanga s'est ressaisie de sa défaite d'ouverture face aux policiers du COSPN à la phase préliminaire des Championnats de Madagascar N1A hommes pour la conférence Est à Toamasina. Hier, oui, les gars de Moramanga se sont imposés contre les militaires du COSFA, mais ils ont beaucoup souffert pour s'offrir la victoire à l'arraché par 60 à 59.

Le match était plein de rebondissements où les deux formations ont tenu en haleine leur supporteur respectif. Les Donga et compagnies ont démarré tambour battant la rencontre et ont gardé leur avance à la pause avec 10 points d'écart en menant par 35 à 25. À la reprise, la physionomie de la rencontre a complètement changé. AS Fanalamanga a repris les commandes de la rencontre en réussissant dans tous les compartiments du jeu.

À la fin du troisième quart-temps, la bande à Tsilavina renverse la tendance et prend l'avance par 49 à 44. Au money-time, les deux formations ont livré de beaux duels où elles ont tour à tour mené au score. Le mano à mano qui a tellement duré a souri à l'équipe de l'AS Fanalamanga.

Dans l'autre rencontre entre les deux derniers tenants du titre COSPN-ASCUT, c'est l'équipe hôte qui a triomphé à domicile sur le score de 56 à 50. Les rencontres d'hier ont été les révoltes pour les équipes battues au premier jour, ce qui témoigne aussi que le niveau est assez équilibré.

Trop fortes. Dans les hostilités féminines, la compétition s'est déroulée sous les chapeaux de roues pour la championne en titre du MB2All. Les Chantyah et sa troupe ont signé leur quatrième victoire de suite. Dans le duel entre TAMIFA et MB2All, les protégées de Ndranto Tagg étaient trop fortes pour les joueuses de l'Amoron'i Mania. Dès l'entame de la rencontre, les Kaps et compagnies ont dominé les débats.

Au coup du sifflet final, le score était de 82 à 52 en faveur du MB2All. Après un parcours sans faute de 4 victoires, TAMIFA a encaissé sa première défaite du tournoi. COSPN 2 Atsinanana et SBBC Boeny ont tous deux remporté une très large victoire respectivement face à BTBBA Diana par 100-41 et ASSM par 93-38. Les éliminatoires de groupe se poursuivent au gymnase de Soavita.